Insluiper (25) klimt via regenpijp woning binnen en loopt met kleding en telefoon weer naar buiten

Foto: Monument076 via Flickr (CC 2.0)

Agenten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een 25-jarige insluiper aangehouden. De man wordt verdacht van insluiping en diefstal in een woning aan de Peperstraat.

Volgens teamchef Gerard de Jonge zag een getuige hoe de man via een regenpijp de woning wist binnen te klimmen. Even later kwam de man, dit keer voorzien van gestolen kleding en een telefoon, de deur weer uit.

Maar dankzij de getuige had de politie een goed signalement. Agenten konden de verdachte, kort na de inbraak, een klein eindje verderop aanhouden. Het onderzoek naar de man loopt nog.