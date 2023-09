Incidenten in de binnenstad: ‘Het doet wel heel veel met mensen’

Het is deze week onrustig in de binnenstad. In de nacht van dinsdag op woensdag werd de Herestraat opgeschrikt door een explosie in een bedrijfspand en afgelopen nacht was er een schietpartij in de Poelestraat. De incidenten staan waarschijnlijk los van elkaar, maar maken wel indruk.

‘Er gebeurt natuurlijk altijd veel, maar je ziet wel dat wanneer je met de mensen praat, het iets met hun doet’, vertelt burgemeester Koen Schuiling. ‘Gelukkig, en dat vind ik wel echt heel positief, zijn de buren in de Herestraat gelijk om de studenten die boven in het getroffen pand wonen, heen gaan staan. Een grote betrokkenheid onderling en dat is heel belangrijk. De studentes gaven aan goed opgevangen te zijn, vooral ook door de buren’.

Pand dicht

Woensdag maakte de burgemeester bekend het pand aan de Herestraat voor drie maanden te sluiten. ‘We hebben natuurlijk een analyse gemaakt van wat er allemaal aan de hand is. Het heeft voor de studenten die boven in het pand wonen en de hele omgeving grote gevolgen. De optelsom van wat er aan de hand is plus de gevolgen voor de betrokken mensen heeft mij doen besluiten het pand een tijd te sluiten.’

Meer incidenten

Of dit soort incidenten nou vaker gebeurt dan voorheen, is volgens de burgemeester nog niet duidelijk. ‘Nee, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Er zijn bijvoorbeeld heel veel zaken op de Gele Loper, het gebied tussen het Groninger Museum en de Vismarkt, waarbij we ook kans zien om heel veel incidenten te voorkomen. Het is dus heel moeilijk om te zeggen of iets toeneemt of afneemt. Maar wat wel altijd meespeelt zijn de grote gevolgen voor mensen die het zien’.

