Inbreker op heterdaad aangehouden aan Korreweg

Foto: Wijkagenten Korrewegwijk en Indische Buurt via Instagram

Agenten hebben donderdag een 57-jarige man uit Groningen aangehouden, kort nadat hij een inbraak pleegde aan de Korreweg.

Wijkagenten Jolanda Blokstra en Jorrit de Jong laten via Instagram weten dat de man geen onbekende was voor de politie. De Stadjer zou al een tijdje op de radar staan vanwege meerdere inbraken en diefstallen in de Korrewegwijk en in het Oosterpark.

De man werd daarom gevolgd door een agent in burger, die zag hoe de man een inbraak pleegde aan de Korreweg. Daarop werd de man op heterdaad aangehouden.