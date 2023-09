In Groningen ingezameld snoep bereikt frontgebied Oekraïne: “Er komen daar weinig hulpverleners”

Foto: ingezonden

De hulpgoederen die in augustus werden ingezameld in Groningen en Haren hebben het front in Oekraïne bereikt. Onder de hulpgoederen onder andere ook snoep voor de kinderen die in dit gebied wonen.

In de tweede helft van augustus kwam de Sociale Brigade in Haren met de oproep om snoep in te zamelen. Daarnaast werd er gevraagd naar warme herfstkleding, hygiënemiddelen en incontinentiemateriaal. Er volgde een succesvolle inzameling, waarna er op 26 augustus een busje vol met materialen naar Boryslav werd gebracht. Borystad is een stad in Lviv Oblast, in het westen van Oekraïne. Daar nam de hulporganisatie Road of Life de hulpgoederen in ontvangst.

“Het is er erg gevaarlijk”

“De spullen zijn van daaruit naar kleine dorpjes vlakbij het front gestuurd”, vertelt Willemijn Kemp van de Sociale Brigade. “Die dorpjes liggen zo dicht bij het front dat hulpverleners, en dus ook hulpgoederen, er nauwelijks komen. Het is er erg gevaarlijk, en vaak zijn de wegen naar deze dorpjes moeilijk begaanbaar. Van Road of Life kreeg ik het bericht dat het toch gelukt is om verschillende dorpjes te bereiken. Men stuurde foto’s mij waarop goed te zien is dat de kinderen maar wat blij zijn het het snoepgoed en het speelgoed.”

“Kinderen waren al bijna vergeten wat snoep is”

Road of Life laat weten dat de spullen gebracht zijn naar dorpjes in de buurt van Drobysheve, Yarova, Sloviansk en Sviatohirsk. “In deze kleine dorpjes wonen veel mensen en kinderen die niet gevlucht zijn, en door de oorlog geen beschikking meer hebben over een bevoorrade supermarkt, geen vervoersmiddelen hebben en waarmee het moeilijk communiceren is. De kinderen waren super blij met het snoepgoed. Door de oorlog waren ze al bijna vergeten wat snoep eigenlijk is.” De organisatie laat weten dat ook eten, warme kleren en medicijnen naar het gebied zijn gebracht.