‘In de gemeenten Pekela en Groningen wonen de meeste rokers’

Foto: Dids (via pexels.com)

In de provincie Groningen wonen de meeste rokers in de gemeenten Pekela en Groningen. Dat concludeert. Independer op basis van recente data van de GGD, het CBS en het RIVM.

In Pekela rookt 18,9 procent van de volwassen inwoners, gevolgd door de gemeente Groningen, met 18,4 procent. In Westerkwartier steekt slechts 10,6 procent van de volwassenen regelmatig een sigaret op. Het gemiddelde in Nederland is 17,1 procent. Vóór corona lag dit percentage nog op 19,5 procent.

Volgende week begint Stoptober, de maand die in het teken staat van stoppen met roken. “Vooral voor tieners en twintigers is deze jaarlijks terugkerende campagne in oktober hard nodig”, aldus Baas Knopperts van Independer. Onder tieners is deze positieve trend namelijk niet zichtbaar. Kinderen en jongeren tussen 12 en 20 jaar zijn juist méér gaan roken.

Tieners vapen tot wel 10 keer vaker

Tussen 2020 en 2022 is ook het vapen flink toegenomen. Waar in 2020 nog 0,8 procent van de mensen aangaf te vapen was dit vorig jaar tenminste 2,5 procent. Onder de groep 16 tot en 20 jarigen is dit zelfs tien keer hoger dan twee jaar ervoor. Van deze groep vapete in 2020 0,6 procent en vorig jaar zou dat volgens de gezondheidsenquête van het CBS gaan om tenminste 6,6 procent.