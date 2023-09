“Ik weet zeker dat er vanavond op heel veel plekken patat wordt gegeten”

Foto: ingezonden

Een drukte van belang was het zaterdag op het terrein van aardappelboer Menko van Zwol in Spijk. Het bedrijf deed mee aan de derde editie van de Nationale Aardappelrooidag. Volgens Kim is het duidelijk wat veel mensen vanavond gaan eten.

Hoi Kim! Hoe kijken jullie terug op deze dag?

“Het was ontzettend leuk en gezellig. We hebben rond de vijfhonderd mensen mogen verwelkomen. Ze kwamen uit de buurt, maar bijvoorbeeld ook uit de stad. We hebben het ontzettend getroffen met het weer. Mensen mochten vandaag zelf aardappels bij ons rooien, we hadden een springkussen staan voor de kinderen, er kon een ritje worden gemaakt op de trekker, en mensen konden een rondleiding krijgen door het bedrijf. In een schuur hadden we een groot televisiescherm geplaatst, waar mensen een aflevering van OOG Tv konden bekijken. Een paar jaar geleden hebben jullie een mooie reportage over ons gemaakt.”

Voor de mensen die Van Zwol niet kennen. Wie zijn jullie precies?

“Wij verbouwen aardappels, die we vooral in de regio afzetten. We verbouwen hier bijvoorbeeld Bildtstars, Irenes, Dores en Frieslanders. Als je in de stad een patatje koopt, dan is de kans heel groot dat de aardappels hier vandaan komen. En dat geldt ook voor zakjes aardappels die je in de supermarkt koopt. Daarnaast maken verschillende restaurants en cafetaria’s in de stad van onze producten gebruik, omdat wij ook leveren aan groothandels.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Jong en oud brachten zaterdag een bezoek aan het bedrijf. Foto: ingezonden

Hoe belangrijk is dan zo’n dag als vandaag?

“Wel behoorlijk belangrijk. Op sommige plekken in Nederland zijn er misschien mensen die denken dat de aardappels in de supermarkt groeien. In Groningen speelt dat niet. In Groningen is er sowieso veel kennis aanwezig. Op straat weten veel mensen verschillende aardappelsoorten ook te benoemen. Men weet wat hij of zij eet. Maar wat je met zo’n open dag vooral bereikt, is dat je de drempel verlaagt. Je kunt eens bij een boer kijken, je kunt met hen in gesprek. Hoe gaat iets? Waarom gebeurt iets op een bepaalde manier? Dat contact is heel mooi. En ook omdat je vandaag zelf aardappels mocht rooien.”

De Nationale Aardappelrooidag werd vandaag voor de derde keer gehouden. Jullie deden voor het eerst mee …

“Klopt. Het is een initiatief van de Nederlandse Aardappel Organisatie. Bij de eerste editie deed er één bedrijf mee. Vorig jaar waren het er zes, en dit jaar zijn het er negen. De NAO heeft via Landjuweel gezocht naar bedrijven die mee wilden doen, en zo is men bij ons terecht gekomen. En wij waren direct enthousiast. Het contact is heel leuk. Maar ook om te zien hoe kinderen op zoek gaan naar aardappels in de grond. Heel erg leerzaam, met veel blije gezichten.”

Nu heb ik begrepen dat veel mensen vanavond hetzelfde gerecht op tafel hebben staan …

“Haha, ja. We verbouwen hier ook frietaardappels. De aardappels die gerooid werden konden direct in plakjes worden gesneden. Het bakken kon hier niet, want vet en kleine kinderen, dat leek ons niet zo’n goede combinatie. Dus heel veel mensen hebben een zakje met gesneden frietaardappels meegekregen. Dus ik denk dat er vanavond volop gefrituurd wordt in Groningen.”

Ik hoor veel enthousiasme. Volgend jaar doen jullie weer mee?

“Dat weten we nog niet. We zijn nu de dag aan het afsluiten. We hebben een hele mooie dag gehad, we hebben veel mensen wat mogen leren. En de komende tijd gaan we nadenken of we hier volgend jaar weer aan deel willen nemen.”

Enkele jaren geleden maakte OOG Tv een reportage over Van Zwol: