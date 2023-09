“Ik moest van tafel weglopen om te laten zien hoe groot de teleurstelling is”

Foto: Joris van Tweel

Coert Fossen van de Groninger Bodem Beweging verliet vrijdag teleurgesteld het overleg met staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw. Een dag later staat Fossen nog volledig achter zijn actie: “Ik moest laten zien hoe teleurgesteld we zijn.”

In Garmerwolde kwam Vijlbrief vertellen dat de gaskraan per 1 oktober aanstaande dicht gaat, maar dat deze het komende jaar, bij bepaalde situaties weer open gedraaid kan worden. In oktober 2024 volgt de definitieve ontmanteling. “Er is maar één oplossing mogelijk, en dat is de kraan nu dichtgedraaid wordt, dat de kraan weggehaald wordt, en nooit meer open kan”, vertelt Fossen. “Nu wordt er geschermd met leveringszekerheid. Een soort rookgordijn waardoor Groningen langer in onzekerheid blijft. Met leveringszekerheid wordt bedoeld dat door bepaalde geopolitieke situaties, de aanvoer van LNG via de Eemshaven om welke reden dan ook stokt, of we ineens te maken krijgen met een hele koude winter, dat er toch weer aardgas gewonnen kan worden uit Groningen.”

“Klaarblijkelijk heeft deze staatssecretaris niets geleerd van de Parlementaire Enquêtecommissie”

Fossen: “Afgelopen voorjaar heeft de Parlementaire Enquêtecommissie een heel duidelijk rapport op tafel gelegd. Het advies, dat ook gesteund wordt door het Staatstoezicht op de Mijnen, is om de gaswinning volledig te stoppen. Ga je toch door met het winnen van gas, dan zullen de gevolgen heel groot zijn. En klaarblijkelijk heeft deze staatssecretaris daar helemaal niets van geleerd. We leken op weg naar een definitief einde, en nu kan er het komende jaar toch weer aan knoppen worden gedraaid.”

“Volgend jaar kan alles weer anders zijn”

De voorzitter van de Groninger Bodem Beweging noemt het ook gevaarlijk: “In november hebben we verkiezingen. Welke partij gaat het grootste worden? Wat wordt er vervolgens in de onderhandelingen afgesproken? En het lijkt nu allemaal heel mooi, dat gezegd wordt dat de kraan echt dicht gaat. Maar er blijft een knop waarmee er toch weer aanspraak kan worden gemaakt op het aardgas. Volgend jaar kan ineens alles weer anders zijn. We weten allemaal hoe veranderlijk het kan zijn in Den Haag. En volgens mij waren we onderweg naar een andere uitkomst.”

“Ik moest de teleurstelling laten zien”

Behalve Fossen en de staatssecretaris zaten er meer organisaties om tafel: “Ik ben geen super optimist. Toen ik gisterochtend naar Garmerwolde reed, toen dacht ik, ik hoop dat het dubbeltje anders gaat vallen, maar dit resultaat was geen verrassing. Maar als je dan hoort welke argumenten er door Vijlbrief worden gebruikt om de kraan nu nog niet definitief in beton te laten gieten, dan denk ik, je hebt er niks van geleerd. Daarom ben ik weggelopen. Ik moest de teleurstelling laten zien. En niet alleen mijn teleurstelling, want dit besluit heeft als gevolg dat heel veel Groningers nog veel langer in onzekerheid gaan zitten. Als het komende winter gaat vriezen dat het kraakt, dan weet je wat er kan gaan gebeuren. Dat is het gevolg. Terwijl we echt onderweg waren naar een ander resultaat.”

De GBB laat het er ook niet bij zitten. Zij zullen beroep aan gaan tekenen tegen het genomen besluit.

Verslaggever Ecco van Oosterhout maakte een reportage over het onderwerp: