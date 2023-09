Iconische beelden van Vietnam, Chili en Hollywood: Chas Gerretsen exposeert in Forum Groningen

Chas Gerretsen staat voor één van de drie van zijn bekendste foto’s van de staatsgreep in Chili. Foto: Pfmoni - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60830324

Foto’s van Vietnam, Chili en van sterren als Dennis Hopper, Marlon Brando en John Travolta, gemaakt door fotograaf en geboren Stadjer Chas Gerritsen, zijn van 7 oktober 2023 tot en met 7 januari te zien in Forum Groningen.

Gerretsen werd in 1943 geboren in de stad Groningen en vertrok in 1961 naar Australië, waar hij als krokodillenjager begon te fotograferen. Twee jaar later ging hij naar de Verenigde Staten, waar hij zijn eerste filmbeelden maakte en als cowboy werkte. Tussen 1965 en 1972 verbleef hij in Zuidoost-Azië, onder meer als fotograaf tijdens de oorlog in Vietnam en in Cambodja en Laos. In 1973 was Gerretsen getuige van de militaire staatsgreep in Santiago, Chili. Later vestigde hij zich in Hollywood, waar hij sterren als John Travolta, Susan Sarandon en Tom Hanks fotografeerde en als setfotograaf meewerkte aan meer dan honderd films, waaronder Apocalyse Now. In deze film over de Vietnam-oorlog vertolkt Dennis Hopper de rol van een oorlogsfotograaf, gebaseerd op Chas Gerretsen. In 1989 zette Gerretsen een punt achter zijn carrière. Sindsdien bevaart hij de wereld met zijn boot.

De expositie in Groningen bestaat uit vier hoofdstukken die corresponderen met belangrijke periodes uit Gerretsens fotoleven: Vietnam en Zuidoost-Azië, Chili en Zuid-Amerika, Apocalypse Now en Hollywood. Er zijn ruim tweehonderd foto’s en objecten uit Gerretsens archief te bewonderen. In de tentoonstelling zijn naast zijn beroemde beelden ook niet eerder getoonde foto’s en persoonlijke documenten te zien Bij de expositie worden diverse publieksactiviteiten georganiseerd, waaronder instap-rondleidingen door de expositie en de vertoning van de film Apocalyse Now en de documentaire Dutch Angle: Chas Gerretsen & Apocalypse Now.