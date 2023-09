‘Huisarts uit provincie Groningen verdachte in zaak rond dode man in Drentse vakantiewoning’

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

De 40-jarige man die maandag werd aangehouden, naar aanleiding van de dood van een 33-jarige man uit Musselkanaal in een vakantiewoning in Drouwen, zou huisarts zijn in de provincie Groningen. Dat stelt het Dagblad van het Noorden dinsdagochtend.

De vakantiewoning waar de man uit Musselkanaal zondag werd gevonden zou van de huisarts zijn, die officieel in Enschede woont.

De huisarts, die ergens in de provincie Groningen een praktijk zou hebben, zit volgens DvhN vast op verdenking van ‘eventueel’ verwijtbaar handelen rond de door van de 33-jarige overledene. De politie liet maandag al weten dat in de woning een grote hoeveelheid medicijnen werd aangetroffen. Uit het onderzoek moet nog blijken of deze medicijnen een rol hebben gespeeld bij het overlijden van de man.