Houten bank in brand door bestrijding wespennest

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op het terrein van een bedrijf aan de Wasaweg heeft zaterdagmiddag brand gewoed in een houten zitbank. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van de brand kwam rond 13.30 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Op het terrein was men bezig met het bestrijden van een wespennest”, vertelt Weening. “Bij die werkzaamheden is er brand in de bank ontstaan. Brandweerlieden hebben de bank deels moeten slopen om het vuur onder controle te krijgen. Daarbij werd er één straal hogedruk ingezet.”

Binnen een kwartier was de situatie meester, en konden de hulpdiensten weer terugkeren naar de kazerne.