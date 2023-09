Holland Norway Lines failliet verklaard: ‘Geen serieuze overnamekandidaat gevonden’ (update)

Foto: Holland Norway Lines

Holland Norway Lines is failliet verklaard. Dat deed de rechtbank in Groningen maandagochtend, nadat het bedrijf vorige week woensdag al uitstel van betaling had aangevraagd.

Bewindvoerder Hans Silvius is nu benoemd tot curator, aldus de directie van Holland Norway Lines. Volgens de rederij is het faillissement aangevraagd, omdat er zich tot op heden geen serieuze kandidaat heeft gemeld voor overname van Holland Norway Lines nadat het bedrijf vorige week surseance van betaling aanvroeg.

“De medewerkers van HNL in zowel Noorwegen als Nederland zijn vanochtend door de directie van HNL op de hoogte gebracht”, zo laat HNL maandagmiddag weten. “Holland Norway Lines betreurt het faillissement ten zeerste en wil haar oprechte dank uitspreken aan alle betrokkenen voor hun steun en begrip tijdens deze uitdagende periode.”

Het bedrijf (met haar hoofdkantoor in Stad) werd in Groningen bekend door haar kortstondige veerverbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand. Haar ‘gedwongen’ vertrek uit de Eemshaven naar Cuxhaven en later Emden zou de oorzaak zijn van flinke verliezen en daarmee van het faillissement. In de laatstgenoemde Duitse plaats ligt de boot van de rederij, de MS Romantika, nu aan de ketting.

Omdat het schip niet meer afvaart, moeten gestrande reizigers in Noorwegen nu echt zelf op zoek naar een andere manier om thuis te komen. Ook mensen met kaartjes voor een overtocht hebben eigenlijk geen kans om hun geld terug te krijgen. Dat kan alleen als ze een reis hebben geboekt in combinatie met een verblijf of een bredere vakantie via HNL.