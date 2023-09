Hittegolf of niet, in Sportcentrum Kardinge ligt al ijs!

De mussen vallen bijna van het dak van de hitte. Dat weerhoudt de ijsmeesters van Sportcentrum Kardinge er niet van om het eerste ijs van dit winterseizoen vast klaar te maken.

Over ongeveer twee weken speelt ijshockeyclub Gijs Groningen alweer de eerste competitiewedstrijd. Ze kunnen zelfs maar één keer op de ijsbaan trainen voor de eerste wedstrijd van het seizoen.

En terwijl zwembad De Papiermolen er in 30 graden verlaten bij ligt, is het in Sportcentrum Kardinge al ijskoud. “Het is wel bijzonder ja. Mensen willen eigenlijk nog zwemmen, maar wij leggen hier al ijs neer,” vertelt Kees Ennema van Sport050. “We beginnen ieder jaar in september met het opbouwen van de ijsvloer. Dat doen we al 30 jaar op deze manier. Het is nu extreem warm, maar bijvoorbeeld temperatuurverschillen van 25 graden komen wel vaker voor”.

De ijsbaan wordt beetje bij beetje opgebouwd: “Vorige week zijn we begonnen met het koelen van de ijsvloer. Elke dag brengen we de temperatuur 1.5 graad naar beneden, tot -10 graden celsius. Dan gaan we er langzaam een klein laagje water opbrengen, dat bevriest. Dan gaan we verven, belijning aanbrengen. Als dat klaar is gaan we weer in hele kleine laagjes water opbrengen en dat laten we weer bevriezen. Het is dus niet zo dat ze er gewoon tien centimeter water in laten lopen en rustig afwachten. “Nee beter van niet, dan smelt de hele ijsvloer,” legt Kees uit.

Eind september beginnen de ijsmeesters aan de 400 meterbaan.