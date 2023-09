Heupen schudden in het Noorderplantsoen: ‘Het is verslavend’

Dancing in the Park (foto: Dawood Nuri)

Het is gezellig, gratis en internationaal: Dancing in the Park. Een wekelijks evenement in het Noorderplantsoen waarbij vreemden samen dansen. Het begon meer dan een jaar geleden met acht man en is ondertussen uitgegroeid tot een community van meer dan 160 mensen.

“Ik draai voor iedereen. Iedereen is welkom om te komen dansen”, vertelt Dawood Nuri, één van de initiatiefnemers en de DJ vanavond. Met zijn mobiele telefoon regelt hij de muziek. “We genieten van de salsa, bachata, kizomba en nog meer Latijnse muziek.” Volgens Dawood worden deze dansstijlen steeds populairder, ook in Nederland. “Dat komt door de multiculturele samenleving. En het is happy muziek, vrolijke muziek.”

‘Je bent lekker aan het swingen’

Daar kan Joey, één van de dansers, zich in vinden. “Waarom salsa? Waarom geen salsa!”, roept hij vrolijk, terwijl hij een dansende beweging maakt. “Ik houd van Caribische en Latijnse muziek. Je bent lekker aan het bewegen, lekker aan het swingen. Met onbekenden en bekenden, op allerlei verschillende niveaus. Het is een soort verslaving.” Zodra hij kan, beweegt Joey zich weer naar de dansvloer. Hij heeft weer een nieuwe danspartner gevonden en draait haar in het rond.

Leidende mannen

Een andere aanwezige op de dansvloer is Ando. Hij volgt één keer per week salsales bij een dansschool en komt af en toe naar Dancing in the Park. “Om te oefenen”, vertelt hij. In het begin vond de Groninger het lastig om mee te doen. “Als man moet je de dans leiden. Als je dan nog maar één of twee bewegingen kan, is het een beetje saai. Dan sta je het hele liedje hetzelfde te doen.” En zeker in het begin, wist hij nog weinig van de andere Latijnse dansstijlen. “Dan stond ik de helft van de tijd aan de kant.” Maar daar heeft hij een oplossing voor gevonden: “Ik denk dat ik naast salsales, ook andere danslessen ga volgen.”

Voor de vrouwen zijn die leidende mannen wel handig, bijvoorbeeld voor Lily. De Amerikaanse uitwisselingsstudent kwam drie dagen geleden naar Groningen en liep toevallig door het Noorderplantsoen. Ze probeerde mee te dansen, maar met gebrek aan ervaring was dat nog niet zo makkelijk. Gelukkig kwam één van de vaste dansers naar haar toe en nam haar bij de hand. “Hij zag dat we het moeilijk hadden en was erg behulpzaam”, vertelt Lily, nadat ze schuifelend met de man de dansvloer heeft verkend.

Elke dinsdag

Dancing in the Park vindt elke dinsdag plaats tussen half 8 en 10 uur ’s avonds. Kijk op de Facebook-pagina van Dancing in the Park voor meer informatie.