Het Paleis opent zondag de deuren tijdens open dag

Foto: AbvanG - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115484163

Culturele broedplaats Het Paleis opent zondagmiddag de deuren tijdens een open dag. Volgens de organisatie belooft het een feestelijke middag te gaan worden.

“Kunstenaars die een plek hebben in Het Paleis gaan zich tijdens de open dag presenteren in hun ateliers”, laat de organisatie weten. “Er zal muziek te horen zijn, schilderijen kunnen bekeken worden, er zijn installaties en mensen kunnen rondleidingen krijgen. Bezoekers kunnen zich onder dompelen in de de ateliers van kunstenaar, vormgevers, muzikanten, schrijvers en bedrijven die een plekje hebben in Het Paleis.”

Het Paleis werd in de herfst van 2009 geopend. Het pand was vroeger in gebruik als Scheikundig laboratorium. Nadat het gebouw leeg kwam te staan werd het gekraakt. In 2003 startte een groep kunstenaars een werkgroep, waarbij er een plan gemaakt werd om nieuwe ateliers voor kunstenaars te realiseren. Dit pand werd uiteindelijk omarmd. Tegenwoordig bestaat Het Paleis uit 28 koopateliers en 37 werkplekken in huurateliers.

De open dag begint zondag om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Het Paleis is te vinden aan het Boterdiep 111.