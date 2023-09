Herinrichting Dudok aan het Diep begonnen: ‘Dit brengt een nieuwe hotspot!’

Je moet er nog iets meer dan een jaar op wachten, maar de herinrichting van Dudok aan het Diep is officieel afgetrapt. Wethouder Rik van Niejenhuis overhandigde de sleutel aan een van de aannemers die bij het project betrokken is.

Projectleider Elzo Dijkhuis van de gemeente Groningen is erg blij met de start van de herinrichting: “Je bent drie à vier jaar bezig met de voorbereiding. De ontwerpen zijn gemaakt, het publiek is enthousiast en op zo’n zomerse dag als vandaag merk je gelijk waarom we dit doen.”

Een paar jaar gelden werd er een ontwerpprijsvraag bedacht over hoe Dudok aan het Diep eruit moest komen te zien. Marseille Buiten en IRIS Architecten waren de winnaars met hun ontwerp. “Ik kan mij nog goed herinneren dat bewoners zeiden dat het plan het meest simpele en overzichtelijke van de inzendingen was”, zegt architect Jeroen Marseille. “Dat vond ik eigenlijk een heel mooi compliment.”

Een impressie van hoe Dudok aan het Diep eruit komt te zien:

‘De vlonder is de eyecatcher‘

Het contact met het water is belangrijk voor Marseille. “We hebben een deel van het plein in hout laten maken met trappen die richting het water gaan. Daardoor kan hier goed verbleven worden. De vlonder is echt de eyecatcher.”

“Dit brengt een nieuwe hotspot”, concludeert Dijkhuis. “Je kan recreëren aan het water en er komt allemaal groen. Het voormalige pompstation wordt gerestaureerd. Hierin komt een uitbater die de mensen gaat voorzien van een hapje en een drankje. Dit wordt een geweldige plek om straks te zijn.”

De verwachting is dat het vernieuwde Dudok aan het Diep volgend jaar november kan worden opgeleverd.