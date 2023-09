Helpman verrast bij GVAV Rapiditas

GVAV (gelijk tegen Hoogezand) en Helpman (2-3 verloren van Forward) wisten hun eerste groepswedstrijd in de districtsbeker niet te winnen. Winst was dus voor beide clubs geboden. Tweedeklasser Helpman verraste door bij angstgegner GVAV Rapiditas, dat een klasse hoger speelt, te winnen.



Helpman had de laatste vijf wedstrijden tegen GVAV Rapiditas allemaal verloren en daarin maar één keer gescoord. Vanmiddag was het al na tien minuten raak voor Helpman. Hun eerste aanval leverde direct een goal op, Tim Sanders zette zijn team volledig tegen de verhouding in op 0-1.

De vreugde was van korte duur, vijf minuten later kopte Jordi Paapst uit een vrije trap in de 16’ minuut de 1-1 binnen.

Het spel speelde zich voornamelijk af op de helft van Helpman, maar het leverde GVAV weinig echte kansen op. Sterker nog, in de 23′ minuut counterde Helpman naar de 1-2. De snelle Tim Sanders was weg op de linkerflank, trok naar binnen en schoof beheerst in de verre hoek raak.