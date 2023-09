Heldere meteoriet te zien boven Groningen

Foto: Joris van Tweel - Komeet Neowise juli 2020

Boven de zuidelijke hemel van Groningen was zaterdagavond een meteoriet te zien. Het licht was enkele seconden lang te zien.

“Ik heb zojuist een meteoriet zien vallen boven de stad”, schrijft Ramon op sociale media. “Ik zag een fel, blauw, groen licht met een lange start van zuid naar noord.” Ook op andere plekken is de meteoriet gezien. De deurbelcamera van een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl registreerde het verschijnsel rond 20.30 uur. Simon schrijft op X: “Ik reed in de buurt van Drachten, waar mijn dashcam een komeet, meteoriet of iets anders in de lucht registreerde.”

Op sociale media melden meer mensen de meteoriet gezien te hebben. Meldingen komen onder andere uit Spijk, Dokkum en Franeker. Voor liefhebbers is er overigens dit weekend meer te zien. Naar alle waarschijnlijkheid is zondagochtend de Nishimurakomeet te zien. Deze komeet is zondag vlak voor zonsopkomst het beste zichtbaar aan de oostelijke hemel. De komeet is dan niet meer dan een klein groen streepje dat voorbij trekt. De volgende keer dat het verschijnsel weer is te zien is in 2458.

De meteoriet is in onderstaande filmpje aan de linkerkant te zien:

Zojuist om 20:33 uur (tijd in beeld klopt niet) registreerde mijn dashcam in de buurt van Drachten een komeet, meteoriet, of iets anders in de lucht. Iemand die weet wat dit is? 🌠 pic.twitter.com/fi1FUqOQcg — Simon Bosma (@SimonBosma) September 16, 2023