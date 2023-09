Hartchirurgen UMCG weer naar Suriname voor operaties: ‘Je ziet het effect van deze missies’

Kinderhartchirurg Ryan Accord (links) tijdens een operatie in Suriname. Foto: dr. Ryan Accord.

Net als vorig jaar gaat er donderdag weer een team UMCG’ers naar Suriname om een aantal hartoperaties bij kinderen uit te voeren. Het team wil het aantal uitgevoerde operaties dit jaar verdubbelen.

“We gaan dit jaar tien tot twaalf kinderen opereren. Aanzienlijk meer dan de zes van vorig jaar”, vertelt kinderhartchirurg Ryan Accord, die net als vorig jaar de missie leidt. “Vorig jaar hebben zowel wij als collega’s van LUMC uit Leiden meerdere kinderen geopereerd. Dit jaar gaan we jongere kinderen opereren dan vorig jaar.”

Omdat Suriname zelf geen kinderhartchirurgie heeft, blijven kinderen nu te vaak onbehandeld of moeten ze naar het buitenland voor een operatie. Door naar Suriname te gaan, hopen Accord en zijn team daar verandering in te brengen: “Je ziet het effect van deze missies: We weten de achterstanden weg te werken, waardoor steeds minder kinderen vanuit Suriname naar het buitenland hoeven en er zijn minder kinderen die te lang onbehandeld blijven.”

De missie van Accord en zijn team duurt anderhalve week. Volgens het UMCG is het bijzonder dat er dit jaar ook twee collega’s van UMC Utrecht mee gaan: kinderhartchirurg Bram van Wijk en een OK-verpleegkundige die recent met pensioen is gegaan. Opvallend, omdat het ziekenhuis door de geplande concentratie van de kinderhartzorg juist haar afdeling voor kinderhartchirurgie gaat kwijtraken, ten van faveure van Groningen en Rotterdam. “Erg positief”, zegt Accord. “De laatste tijd is er veel aandacht geweest voor de kinderhartchirurgie en waar die moet worden geconcentreerd. Dat doet echter niets af aan het goede contact dat wij als collega’s hebben en ik ben dan ook erg blij dat we dit samen kunnen doen.”

De Stichting Beatrix Kinderziekenhuis is een inzamelingsactie gestart om de missie naar Suriname te bekostigen. De trip kost het team van zestien personen naar Academisch Ziekenhuis van Paramaribo zo’n veertigduizend euro. Wie mee wil helpen om de missie te bekostigen, kan hier een donatie doen.