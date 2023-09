Harens voetbalveldje gaat geëgaliseerd worden: “Kunstgras komt er niet”

Na de overhandiging van de handtekeningen gingen de kinderen met wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) op de foto. Foto: ingezonden

Het grasveld aan de Multatulilaan in Haren, waar kinderen met veel plezier voetballen, gaat geëgaliseerd worden. Die toezegging heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer gedaan. Een kunstgrasveld komt er echter niet.

Het grasveld wordt door kinderen uit het dorp gebruikt om te voetballen. Wanneer het gaat regenen dan verandert het veld in een grote modderpoel. Kinderen moeten dan op straat voetballen, maar dat is gevaarlijk. Om het probleem onder de aandacht te brengen zamelden de kinderen honderd handtekeningen in om de gemeente tot actie te bewegen. “Dat is ook gelukt”, vertelt Lianne van der Werf, één van de moeders van de kinderen. “De wethouder kwam vrijdag langs om de handtekeningen in ontvangst te nemen. Ze vertelde dat het veld in oktober geëgaliseerd gaat worden, en dat er nieuw gras in wordt gezaaid.”

“De wethouder was erg vriendelijk”

En dat was niet de enige toezegging: “Aan de overkant bevindt zich op dit moment een basketbalveld. De wethouder wil kijken of deze locatie omgetoverd kan worden in een multifunctionele sportlocatie. Daarbij wordt er gedacht aan de plaatsing van een voetbalkooi. Voor daar toestemming voor gegeven gaat worden, zal de gemeente eerst in gesprek gaan met buurtbewoners voor een participatietraject, en zullen er fondsen aangeschreven worden. Maar eigenlijk zijn we heel blij over het verloop van de middag. De wethouder stelde zich erg welwillend op, en was erg vriendelijk en aardig.”

“Eén van de kinderen had een feestje afgezegd”

Voor de kinderen was het een spannende middag: “Het is nogal wat als een grote-mensen-wethouder naar het veld komt, waar je zo graag voetbalt, om je verhaal te horen. Woensdagavond zijn alle kinderen bij elkaar gekomen om in te studeren wat er gezegd kan worden. En vergis je niet. Dit is een belangrijk onderwerp voor hen. Ook zo belangrijk dat één van de kinderen vrijdag een feestje had afgezegd, om maar met de wethouder te kunnen praten. Of ze ook slapeloze nachten hebben gehad? Volgens mij niet, maar het bezoek heeft wel indruk gemaakt.”

“In het verleden is er vaker geëgaliseerd”

De kinderen hadden graag een kunstgrasveld gerealiseerd zien worden. Wijnja liet weten dat zo’n veld er niet komt. “Het argument is dat het een natuurspeelveld is. En daar hoort geen kunstgras thuis. Daar kun je iets van vinden, ook omdat wij denken dat egaliseren niet de oplossing is. In het verleden is er vaker geëgaliseerd, en de problemen bij regenachtig weer kwamen iedere keer terug. Maar het positieve is dat er geluisterd wordt, en dat er nagedacht wordt over een oplossing. Dat is heel mooi.”

Verslaggever Jaron Bergsma maakte afgelopen week een reportage over de kinderen: