Harde wind blaast dakleer van woning los

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De brandweer moest dinsdag aan het einde van de middag in actie komen aan de Oosterhamrikkade in de Korrewegwijk. Een stuk dakleer van een woning was los komen te zitten.

De melding van een stormschade kwam rond 17.30 uur bij de hulpdiensten binnen, waarop een hoogwerker naar de locatie werd gestuurd. “De harde wind heeft een stuk dakleer losgetrokken”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Het gaat om een stuk dakleer dat zich op een erker bevindt. Brandweerlieden hebben de hoogwerker opgesteld, zijn omhoog gegaan, en hebben het loszittende stuk dakleer verwijderd.” Een professioneel bedrijf zal ter plaatse moeten komen om de situatie te verhelpen.

Volgens het KNMI staat er dinsdag een stevige wind in het Noorden. Op het KNMI-meetstation in Eelde worden windstoten tot 69 kilometer per uur gemeten.