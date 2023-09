Hanze laat internationale studenten kennis maken met Groningen

De Hanze Hogeschool heeft vrijdag haar nieuwe internationale studenten verwelkomd. In de ochtend werden de studenten verwelkomd met een introductiecollege over het reilen en zeilen binnen de hogeschool.



Voor de internationale studenten is het van extra belang om goed geïnformeerd te worden over de stad. Ze komen in een nieuw land en nieuwe omgeving waar ze de taal nog niet spreken. Zo was er een informatiemarkt waar onder meer de politie, Veilig Verkeer Nederland en organisaties voor huisvesting aanwezig waren.

”Complimenten voor het organiseren van deze markt, het is hier erg goed geregeld”, aldus een van de nieuwe studenten. Voorgaande jaren was er veel problematiek met de huisvesting van de studenten, dat viel dit jaar mee. ”Ik heb anderhalf jaar moeten zoeken, maar gelukkig had ik begin augustus dan eindelijk een woning”.