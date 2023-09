Handhaver gemeente raakt gewond bij vechtpartij aan Van Kerckhoffstraat

Foto: 112 Groningen

Bij een vechtpartij aan de Van Kerckhoffstraat is vrijdagavond een handhaver van de gemeente gewond geraakt.

Volgens een aanwezige persfotograaf is de handhaver door collega’s overgebracht naar een Spoedeisende Hulpafdeling voor verdere behandeling. De politie, die met meerdere eenheden te hulp schoot, zou zeker één persoon hebben aangehouden na de vechtpartij.

De persfotograaf laat weten dat er een grimmige sfeer heerste in de straat bij aankomst van de politie. De aanleiding voor de vechtpartij is niet bekend. Inmiddels is de rust teruggekeerd.