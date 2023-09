Han Berger treedt toe tot RvC van FC Groningen

Foto: FC Groningen

Oud-voetballer en -voetbaltrainer Han Berger is toegetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC) van FC Groningen. Dat maakt de club via haar website bekend. Berger neemt hiermee de plek in van Erik Kuik.

Met de benoeming van Berger vult FC Groningen een al langer bestaande wens in om iemand met voetbalkennis en -expertise toe te voegen aan de RvC. Eerder was Berger lid van de RvC van de KNVB, waarna hij dit jaar als technisch adviseur voor de bond werkte.

Han Berger is geen onbekende bij FC Groningen. Het kersverse RvC-lid was van 1983 tot 1986 de hoofdtrainer van FC Groningen. Daarnaast was hij trainer van onder andere FC Utrecht, AZ en Cambuur Leeuwarden. Berger heeft op twee trainers na de meest gecoachte Eredivisieduels op zijn naam staan.

‘Ik heb daar veel zin in’

Op de website van FC Groningen laat Berger weten: “Het was eervol om gevraagd te worden of ik openstond voor een functie binnen de RvC van FC Groningen. Ik heb als trainer een hele mooie tijd gehad in het toenmalige Stadion Oosterpark. Als RvC-lid heb je vooral een controlerende en toezichthoudende functie, maar uiteraard wil ik desgevraagd mijn kennis en ervaring graag delen met directie en staf. Op die manier hoop ik met mijn aantreden een steentje te kunnen bijdragen aan het primaire doel dit seizoen en dat is de club te laten terugkeren op het niveau waarop FC Groningen thuishoort. Ik heb daar veel zin in.”