Gym in Vinkhuizen start inzamelingsactie voor bevingsslachtoffers Marokko: “Alle kleine beetjes helpen”

Foto: alyaoum24 via Wikimedia Commons (CC 3.0)

Geld, maar ook tenten, luchtbedden, dekens, medicijnen en andere basisbenodigdheden. Alles is welkom bij Mansouri Gym aan de Metaallaan in Stad.

De kick-en thaiboksschool is een inzamelingsactie gestart voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko van vrijdagavond, die tot nu toe ruim tweeduizend mensen het leven heeft gekost.

“Voor onze kinderen, de jeugd en hun toekomst. Dat is waar Mansouri gym voor staat”, schrijft eigenaar Achmed El Mansouri. “Nu vragen we jullie hulp om samen te strijden voor de slachtoffers en onze kinderen in Marokko.”

Naast geld zamelt de sportschool ook kleding, dekens en andere basisbenodigdheden in voor de slachtoffers: “We zullen er persoonlijk zorg voor dragen dat de donaties en spullen in Marokko op de juiste plek terecht komen en hulp bieden aan de getroffen slachtoffers, kinderen, weeshuizen en families.”