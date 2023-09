GVAV door in beker, ook GRC, Engelbert en Groninger Boys plaatsen zich

GVAV Rapiditas-GSAVV Forward eindigde in 4-1 (Foto Martijn Minnema)

GVAV Rapiditas versloeg Forward ruim genoeg om door te gaan in de beker. Ook GRC plaatste zich, zij hadden aan een punt genoeg en wonnen van Stadspark. Groninger Boys en Engelbert plaatsten zich ook.



GVAV Rapiditas en Forward konden beide nog door naar de knock outfase van de districtsbeker. Forward had genoeg aan een punt, GVAV moest met drie treffers verschil winnen om helemaal zeker te zijn. Dat laatste lukte, het werd 4-1 voor GVAV Rapiditas.

Jordi Paapst had het GVAV makkelijk kunnen maken door al binnen de minuut de 1-0 binnen te schieten. Hij kwam dichtbij het doel vrij voor de Forward keeper maar schoot tegen de keeper op. De openingsfase was nog redelijk gelijkopgaand, maar naarmate de wedstrijd vorderde nam GVAV de regie in handen. In de 34′ minuut had Jordi Paapst wel succes, met een slimme voetbeweging tikte hij van dichtbij een voorzet binnen, 1-0. Een verdiende voorsprong die al een tijdje in de lucht hing. Kort voor rust de eerste hele grote kans voor Forward, maar die werd niet benut.

Na rust ging GVAV nog nadrukkelijker op zoek naar doelpunten en rond het uur deed het goede zaken. In de 55′ minuut zette Ingmar Liezenga GVAV met een schot uit de tweede lijn op 2-0, een minuut later raakte Jordi Paapst de paal en was het bijna 3-0. Op het uur haalde GVAV de beoogde marge, Forward leed balverlies op het middenveld, Jonathan van Dorssen kon er namens GVAV met de bal vandoor en legde af op Liezenga, 3-0. Vanaf dat moment was ook een marge van twee goals genoeg voor GVAV, bij 2-0 zouden ze precies gelijk eindigen met Hoogezand, maar bij 3-1 had GVAV meer goals voor. Met die wetenschap nam GVAV wat gas terug, bleef wel de betere maar de drang naar doelpunten was wat minder groot.

En zo werd het in de 81′ minuut opeens weer spannend, GVAV kreeg de bal bij een corner niet weg en Tinga Mertens wist met een omhaal de 3-1 te scoren. Nog een Forward goal zou betekenen dat Hoogezand door ging. Zo ver liet GVAV het niet komen, in de 88′ minuut maakte Jonathan van Dorssen aan alle onzekerheid een eind met de 4-1.

GVAV Rapiditas is daarmee door naar de knock outfase van de districtsbeker, als nummer twee achter Helpman wat zich gister al plaatste.

GRC had aan een punt genoeg thuis tegen Stadspark. Stadspark moest winnen om door te mogen. GRC had echter weinig moeite met Stadspark en won met 3-0. Niek Snippe opende de score en kort voor rust werd het 2-0 door Timen Visser. In het laatste kwart van de wedstrijd maakte Snippe er met zijn tweede 3-0 van.

Bij de clubs uit de derde t/m de vijfde klasse gaat alleen de nummer één door. Groninger Boys won na een 3-0 ruststand met 5-2 van Zevenhuizen en is door. Engelbert plaatste zich door bij FVV met 6-2 te winnen met 9 uit 3 overtuigend.