Gruno’s Postharmonie zet de deuren open voor geïnteresseerden: “We kunnen altijd versterking gebruiken”

Foto: Rudi Heckman / Gruno's Postharmonie

Gruno’s Postharmonie organiseert de komende weken twee avonden waarbij geïnteresseerden en nieuwsgierigen mee kunnen spelen. De muziekvereniging hoopt daarmee nieuwe mensen aan zich te binden.

“Eigenlijk gaat het ontzettend goed met ons”, vertelt Frits ten Bloemendal van de Postharmonie. “Maar we willen ons ook door blijven ontwikkelen. Fris en nieuw bloed helpt onze vereniging. En qua bezetting zijn op dit moment alle secties wel goed bezet. Wel zouden er wat klarinetten bij kunnen, en ook een extra fagot is welkom.”

“Avond is bedoeld voor mensen die een muziekinstrument bespelen”

Door middel van twee play-in’s kunnen mensen aanschuiven. “Mensen die opnieuw kennis willen maken met een harmonieorkest, of gewoon willen ontdekken of het iets voor hun is, die zijn welkom. De play-in is bedoeld voor mensen die een muziekinstrument bespelen dat past in een harmoniebezetting, dat wil zeggen hout-, koperblazers en slagwerkers, met minimaal diploma-B of vergelijkbaar niveau.”

“Voorbereidingen op concert”

Tijdens de avond schuiven geïnteresseerden aan en spelen ze mee. “Wij zijn momenteel bezig met de voorbereidingen op een concert dat we samen met fanfareorkest AMDG uit Beilen gaan geven. Dat concert vindt plaats op zaterdag 21 oktober. Wij repeteren in de grote zaal bij Muziek Organisatie Noord, MON, aan de Bieslookstraat. En de bedoeling is dat geïnteresseerden gewoon mee gaan doen. Dat ze op die manier echt kunnen ervaren hoe het is om in een harmonie te spelen, en dat ze kunnen zien hoe wij werken. En hopelijk zijn ze na afloop zo enthousiast, dat men lid van ons wordt.”

“Bereik je via sociale de mensen die je ook wilt bereiken?”

Een onderwerp dat hier mee te maken heeft is zichtbaar zijn. En met zichtbaarheid kan het volgens Ten Bloemendal wel wat beter: “Hoe bereik je het publiek? En daar zijn we op zich best wel positief over hoor. Deze zomer hebben we bijvoorbeeld een zomertour gehouden. Dat was ontzettend leuk. En ook via sociale media proberen we ons zichtbaar te maken. Maar de vraag bij sociale media is altijd, bereik je wel de mensen die je wilt bereiken? En dan is de conclusie dat we ons best doen, ook echt mensen bereiken, maar ik denk dat we niet iedereen bereiken. En het resultaat is dan dat er mensen zijn die niet een goed, of verouderd, beeld hebben bij wat een harmonie doet. Daarom dus ook deze play-in’s.”

De play-in vindt plaats op zaterdag 11 september en begint om 19.30 uur. De repetitie vindt plaats bij MON aan de Bieslookstraat. Voor mensen die op 11 september niet kunnen is er op maandag 18 september een tweede kans. “Maar uiteraard mogen mensen ook twee keer komen.”