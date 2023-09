Grote kranen staan klaar voor zware hijsklus langs Noord-Willemskanaal bij Brailleweg

Foto: Rieks Oijnhausen

Drie grote hijskranen staan donderdagavond klaar langs de Brailleweg om te beginnen aan een zware klus. Donderdagnacht begint aannemerscombinatie Herepoort aan het leggen van liggers voor de nieuwe Julianabrug.

Het leggen van de liggers is volgens Aanpak Ring-Zuid een grote mijlpaal in het project. De komende elf nachten tillen twee grote kranen de liggers, de delen van de nieuwe Julianabrug waar later het wegdek van de nieuwe zuidelijke ringweg op wordt aangebracht, over het Noord-Willemskanaal.

Aanpak Ring-Zuid vindt de plaatsing van de liggers zo belangrijk, dat de bouwwebcam op het Julianaplein donderdagnacht is stilgezet op de twee grote kranen. Via deze webcam is de plaatsing van de liggers donderdagnacht live te volgen.

Tekst gaat verder onder de livestream:

Werk nog lang niet klaar

Na het leggen van de liggers gaat Herepoort verder met het afbouwen van de brug en begint de aannemerscombinatie met het verbinden van de zuidelijke ringweg aan de nieuwe overspanning. Maar na 18 september is de brug nog niet helemaal klaar, want om een deel van de liggers te kunnen plaatsen moet eerste de tijdelijke brug (de oranje brug) over het Noord-Willemskanaal en de Brailleweg worden weggehaald. Dat gebeurt pas halverwege volgend jaar.

Stremmingen voor verkeer

Minder blij met de plaatsing van de grote brugdelen is waarschijnlijk de weggebruiker. De Brailleweg was donderdagnacht al helemaal dicht om verkeerslichten te kunnen plaatsen. Ook de komende elf nachten is de Brailleweg helemaal dicht. Overdag is de Brailleweg afgesloten voor auto’s de stad uit, richting de Wijert of de A28 naar Assen. Het verkeer de andere kant op, richting het centrum, kan overdag wel over de Brailleweg. Ook het fietspad bij Gyas is afgesloten en het fietspad langs de Brailleweg is deze en volgende week alleen overdag te gebruiken.