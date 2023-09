Grote Europese beurs voor drie onderzoekers Letteren-faculteit

Foto: Marta Posemuckel via Pixabay

Drie onderzoekers van de Faculteit der Letteren van de RUG ontvangen een Europese beurs van elk 1,5 miljoen euro. Voor deze Starting Grants komen uitmuntende onderzoekers in aanmerking, die baanbrekend onderzoek doen.

Yuliya Hilevych doet onderzoek naar de recente afname van de bevolking van Europa. Een belangrijke reden voor deze afname is regionale ontvolking, een afname in bevolking en welvaart in bepaalde gebieden sinds de jaren 1950.

Geoff Hobbis doet onderzoek naar economische diversiteit in het digitale tijdperk. Ook leden van bijzondere economieën – jager-verzamelaars, pastoralisten (Herders, red.), tuinbouwers en niet-industriële landbouwers, zijn in hun leven steeds afhankelijker van digitale technologieën, met name smartphones.

Sean Desjardins wil met zijn onderzoek een beter begrip krijgen van de verschillen tussen de westerse wetenschappelijke opvattingen over duurzaamheid/behoud en de aloude traditionele kennis van de Inuit over een gezond milieu en de relaties tussen mens en dier. Hij onderzoekt onder meer de moderne zelfvoorzienende jacht door Inuit op bijvoorbeeld zeehonden, walrussen en kariboes.