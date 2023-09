Groot congres over OV in de stad: “Elektriciteitsvoorziening in openbaar vervoer beter benutten”

Foto: Matti Blume - Eigen werk, CC BY-SA 4.0,

De elektriciteitsvoorziening in het openbaar vervoer moet beter benut gaan worden. Dat is de belangrijkste boodschap die dinsdag te horen zal zijn op een groot congres over OV, dat in de stad gehouden wordt.

Op de Energy Academy Europe op de Zernike Campus komen diverse betrokkenen uit het openbaar vervoer samen om te praten over energietransitie. Onder hen ook Qbuzz-baas Gerrit Spijksma en verkeerswethouder Philip Broeksma (GroenLinks). In het openbaar vervoer is de energietransitie volop bezig. Zo rijden er steeds meer bussen op stroom, en treinen op waterstof.

Maar toch kan het beter. De organisatie achter het congres denkt namelijk dat de elektriciteitsvoorziening beter benut kan worden. Zo wil men dat de hele sector mee gaat doen in het Bestuurlijk Overleg Netcongestie. Daarnaast wil men dat het elektriciteitsnet van treinen, trams en de metro wordt gekoppeld aan het netwerk van oplaadpunten voor bussen. Op die manier hoeft er geen stroom meer afgenomen te worden van het reguliere stroomnetwerk. Dit zou al een besparing van tien procent opleveren. Daarnaast zou de remenergie van treinen, trams en metro’s beter benut kunnen worden.