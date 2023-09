Groningse kandidaten op definitieve kieslijsten SP, CDA, VVD en Volt

Foto: Henk Ellérie

De kieslijsten van SP, CDA, VVD en Volt zijn zaterdag, zonder wijzigingen, definitief vastgesteld. Met op deze lijsten verschillende Groningse kandidaten. Ook de BBB stelde haar lijst vast, maar daarop geen kandidaten uit de gemeente.

Het was zaterdag ‘superzaterdag’ met vijf partijcongressen. De SP streek neer in Arnhem. Lilian Marijnissen riep tijdens het congres partijen op om samen de tweedeling te bestrijden. De leden stemden in met de kieslijst. Op plaats twee Sandra Beckerman uit Groningen, op plaats vier Jimmy Dijk. Beiden zitten nu ook al in de Kamer. Op plaats 26 staat Niels van der Wijk uit Ten Boer.

Volt en CDA

Bij Volt verandert er ook niets aan de kandidatenlijst. Waar lijsttrekker Laurens Dassen de mogelijkheid aangreep om aan te geven dat de partij graag voorop wil lopen met een federaal Europa, en er een einde gemaakt moet worden aan alle toeslagen, werd Robin Twickler uit Groningen gepresenteerd als nummer tien op de lijst. In ‘s-Hertogenbosch vond het congres van het CDA plaats. Lijsttrekker Henri Bontenbal vertelde daar dat het tijd wordt dat mensen meer naar elkaar omkijken, en mensen fatsoenlijk met elkaar omgaan. Huidig fractievoorzitter Jalt de Haan werd gepresenteerd als de nummer 19.

VVD en BBB

Bij de VVD staat Hilde Wendel uit Groningen op plaats 52. Het congres in Rotterdam werd memorabel omdat voor het eerst in zeventien jaar er een wisseling van de wacht plaats vond. Niet Mark Rutte maar Dilan Yesilgöz zal bij de komende verkiezingen de kar trekken. Zij liet in haar toespraak weten dat we meer oog moeten hebben voor de alledaagse zorgen van mensen. De BBB hield haar partijcongres in Bathmen. Op de lijst van deze partij staan geen kandidaten uit de gemeente Groningen.