Groningse gaskraan gaat op 1 oktober helemaal dicht; afbraak winningslocaties begint over een jaar

Foto: Joris van Tweel

Het kabinet wil dat vanaf oktober 2024 alle gaswinningslocaties afgebroken worden, zodat zij niet opnieuw opgestart kunnen worden. Met die boodschap kwam staatssecretaris Hans Vijlbrief vrijdagmiddag naar Groningen. Vijlbrief liet daarnaast weten dat de gaswinning in Groningen per 1 oktober stopt.

Na 60 jaar stopt de gaswinning uit het Groningenveld, stelt Vijlbrief: “Eindelijk stopt de Groningse gaswinning. Een opluchting voor velen, ondanks dat de aardbevingen helaas nog jaren zullen doorgaan. Het afbreken van alle winningslocaties vanaf oktober volgend jaar is een historisch moment dat we gaan markeren. Want bij zo’n belangrijk moment moeten we als land stilstaan.”

Alleen bij extreme kou is het komende winter nog mogelijk om tijdelijk en beperkt gas te winnen. Dan kan tot het zogenaamde ‘waakvlamniveau’ als zeer strenge kou voorspeld is, zoals meerdere dagen -6,5 graden overdag. Doordat een of meerdere locaties dan op de waakvlam worden gezet, kan er snel gereageerd worden als in die omstandigheden bijvoorbeeld een gasopslag uitvalt.

Maar over precies een jaar kan dat ook niet meer. De winningslocaties gaan dan helemaal dicht en worden vervolgens afgebroken. Vijlbrief benadrukt dat de onzekerheid op de gasmarkt ook na 1 oktober 2024 nog niet volledig weg zal zijn en zelfs kan toenemen. Toch wordt het Groningenveld per 1 oktober 2024 gesloten. Na de komende winter zal worden bekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de leveringszekerheid te garanderen.

In totaal is er meer dan 430 miljard euro aan het gas verdiend, daarvan ging 85% naar het rijk en 15% naar de aandeelhouders van de NAM.