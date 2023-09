Groninger Museum krijgt woensdag tien foto’s van Erwin Olaf

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Wethouder Kirsten de Wrede overhandigt woensdag foto’s van de deze week overleden Erwin Olaf aan het Groninger Museum.

Fotograaf Erwin Olaf kreeg in 1992 een opdracht van de gemeente Groningen. Puur toevallig schenkt de gemeente de serie, getiteld ‘De tafel van 10’, volgende week woensdag aan het Groninger Museum. Wethouder De Wrede overhandigt de foto’s aan museumdirecteur Andreas Blühm.

Olaf fotografeerde dertig jaar geleden 150 Groningers in het Grand Theatre. De tien foto’s die werden uitverkoren tonen tien Groningers, allen getooid met een lange puntneus. De foto’s kwamen later in het depot van de gemeente terecht, en werden kortgeleden opgedoken door Kunstpunt Groningen, het stedelijke centrum voor beeldende kunst.

Het Groninger Museum had voor volgend jaar een expositie met werk van Erwin Olaf gepland. Het museum heeft vrij veel werken van hem, en woensdag komen er dus tien bij. De fotograaf overleed woensdag onverwacht, op 64-jarige leeftijd.