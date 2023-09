Groninger gemeenten in actie tegen ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De tien Groninger gemeenten willen dat pandeigenaren op bedrijventerreinen alerter worden op signalen van ondermijnende criminaliteit. Daarom gaan de gemeenten meedoen aan de vastgoedcampagne van Meld Misdaad Anoniem.

Volgens de gemeenten is de campagne bedoeld als onderdeel van een regionale aanpak om ondermijning in de vastgoedsector tegen te gaan. De focus ligt volgens de gemeente Groningen op bedrijventerreinen, omdat uit de rapporten die de afgelopen jaren werden opgesteld over ondermijnende criminaliteit in de provincie blijkt dat legale bedrijven en diensten op deze terreinen vaak onderdeel zijn van de problematiek.

De komende tijd gaan de gemeentes praten met zoveel mogelijk makelaars en verhuurders van panden op bedrijventerreinen, zodat het voor hen makkelijker wordt om signalen van ondermijning (bijvoorbeeld contante betalingen of vreemde geuren) te herkennen. Ook moet de campagne laten zien hoe ze, bijvoorbeeld via Meld Misdaad Anoniem, veilig melding kunnen maken van dit soort signalen.