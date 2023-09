Groningen zucht en puft, maar geniet ook van het warme weer

Het is al september, maar Groningen zucht, net als de rest van het land onder een hittegolf. Voor de één een lust, maar voor de ander een last.

Mensen die vandaag niet hoefden te werken of studeren was het een mooie gelegenheid om even het water op te zoeken of elders verkoeling te zoeken. Het terras is natuurlijk ook een prima alternatief om van het weer te genieten.

Voor sommige mensen die buiten moesten werken gold een tropenrooster. Maar anderen namen extra water mee en trokken zich niets van de warmte aan.

En voor de toeristen die de stad bezochten en het te warm vonden, waren er voldoende alternatieven. Musea bijvoorbeeld. In het Groninger museum draaide de airco en was het slechts 20 graden.