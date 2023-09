Groningen heeft bovengemiddeld veel honderdjarigen

Foto: stevepb via Pixabay.com

In de gemeente Groningen wonen meer honderdjarigen dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de gemeente wonen op dit moment 31 honderdplussers. Dat zijn er 3,7 per duizend tachtigplussers in onze gemeente. Landelijk zijn slechts 2,9 van de duizend tachtigplussers ouder dan honderd jaar. In de provincie als geheel staat Groningen in de middenmoot. Veendam heeft met 5,9 honderdjarigen per duizend tachtigplussers (negen in totaal) het hoogste aandeel honderdplussers van de provincie.

OOG sprak eind vorige maand nog met één van de Groninger honderdjarigen. Op 31 augustus werd Abel van Santen uit Stad één van de honderdjarigen in onze gemeente. Het interview met Van Santen is hieronder te vinden: