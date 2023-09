Goud voor Melvin Twellaar op WK Roeien in Belgrado

Foto: archief - flickr.com/photos/michaelwm25/

Aegir-roeier en voormalig Hunzelid Melvin Twellaar heeft zondag goud gewonnen op het WK Roeien. Het wereldkampioenschap werd gehouden in Belgrado, in Servië.

Twellaar kwam uit in de dubbeltwee. Samen met Stef Broenink liet hij in de finale de concurrenten van Kroatië en Ierland achter zich. De Kroaten werden tweede op een afstand van 3,25 seconden. Twee jaar geleden pakte het duo nog zilver op de Olympische Spelen van Tokio. Daarna besloten de roeiers het anders aan te pakken, en uit te komen in andere klasses.

In de aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs, die volgend jaar gehouden worden, hebben de twee besloten om zich te herenigen en om zich weer toe te gaan leggen op de dubbeltwee. Voor Nederland was het een erg succesvol WK. Naast het goud voor Twellaar en Broenink werden nog vier wereldtitels binnengesleept. Nog nooit eerder werden door Oranje zoveel titels veroverd op één WK.