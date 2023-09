GGD Groningen: ‘Verkeerde berichten over coronaprikken verstuurd door technische fout’

Bron: OOG Radio & Televisie

Een groep mensen heeft afgelopen donderdag een foutief bericht ontvangen (via een e-mail of een sms) waarin staat dat hun afspraak voor een coronaprik is bevestigd of geannuleerd.

Volgens de GGD Groningen is dit bericht door een technische fout in het landelijke systeem per ongeluk verzonden. De landelijke koepelorganisatie van GGD’en (GGD GHOR) is nog bezig met uitzoeken hoe dit precies mis kon gaan en welke mensen dit bericht hebben ontvangen.

Ook uit Groningen kwamen donderdag ongeruste telefoontjes binnen over de foutieve berichten, zo stelt de GGD Groningen. Volgens de gezondheidsdienst kunnen mensen die dit bericht hebben ontvangen, dit als niet verzonden beschouwen. Een SMS-bericht met excuses gaat vrijdag de deur uit richting de mensen die donderdag per ongeluk een bericht hebben ontvangen, aldus de GGD: “Wij gaan ervan uit dat met het SMS-bericht die GGD GHOR Nederland op vrijdag verstuurt, de boodschap duidelijk is dat het eerdere bericht als niet verzonden kan worden beschouwd.”