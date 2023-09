“Gezelligheid en contact is misschien wel belangrijker dan lege schuren op garagesale”

Foto: Albert Koster

In de wijken De Hunze en Van Starkenborgh vond zaterdagmiddag een garagesale plaats. Volgens de organisatie is het een dag met meerdere doelen.

“We organiseerden dit voor het eerst in 2019”, vertelt Albert Koster van de organisatie. “Vandaag was de vierde keer. Er hadden zich 32 bewoners aangemeld. Dat betekent dat er dus op 32 plekken in de wijken spullen verkocht werden. Uiteindelijk is het een hele leuke dag geworden. Het was fantastisch weer, maar qua belangstelling viel het een beetje tegen. We begrepen dat er de laatste tijd veel garagesales in de omgeving worden gehouden, dus wellicht dat het daardoor wat rustiger was?”

“Ideale dag om elkaar te leren kennen”

Koster: “Met de 32 aanmeldingen zijn we overigens erg blij. Vorig jaar waren het er maar 15. En toen dacht ik, misschien is het goed om een jaartje over te slaan. Maar dit jaar kwamen er zoveel mensen vragen of het dit jaar ook weer zou plaatsen. En uiteindelijk is het super gezellig verlopen. Dat is misschien ook wel het belangrijkste doel. Want deze dagen zijn ideaal voor buurtbewoners om met elkaar in contact te komen. De deuren staan letterlijk wagenwijd open, dus je ziet dat er kopjes koffie worden gedronken, dat mensen elkaar op zoeken. Op deze dagen leren de wijkbewoners elkaar echt beter kennen. Dat is super belangrijk.”

“Volgend jaar weer”

Volgens Koster is er ook best wel wat verkocht: “Ik heb een rondje gemaakt door de wijken, en dan zie je dat er behoorlijk wat kleding en kinderspeelgoed wordt aangeboden. En op sommige plekken werd ook antiek verkocht. En als je vraagt of de garages wat leger zijn geworden: absoluut. Dat is zeker gelukt. Volgend jaar zijn we ook sowieso van plan om weer een nieuwe garagesale te organiseren.”

Het fenomeen garagesale is over komen waaien vanuit de Verenigde Staten. Daar is het al langer gebruikelijk om tweedehandsspullen vanuit garages te verkopen. Ook Zweden kent een vorm die hier op lijkt, dat bekend is onder de naam Lopis.