Gewonden bij schietpartij in Poelestraat: “Meerdere keren geschoten”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een schietpartij in de Poelestraat, in de binnenstad, zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee personen gewond geraakt. De verdachte is nog voortvluchtig.

Het schietincident vond plaats rond 02.55 uur op de hoek van de Poelestraat met de Oosterstraat. “Twee personen zijn gewond geraakt”, vertelt een politiewoordvoerder. “Wij zijn op zoek naar in ieder geval één verdachte. Deze persoon is er na het incident vandoor gegaan. Wij zijn inmiddels een onderzoek gestart naar de toedracht. Duidelijk is al wel dat er meerdere keren is geschoten.”

Getuigen

De omgeving van de Poelestraat is door de hulpdiensten afgezet. “We spreken met getuigen en we kijken of er camerabeelden zijn. Heb jij iets gezien, heb je meer informatie, of beschik je over beelden, dan komen we graag in contact met jou. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”

Chaos

Nieuwsfotografen vertellen dat het in de Poelestraat een flinke chaos is. “Er zijn veel mensen op straat. “Eén van de slachtoffers is op straat behandeld. Het andere slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De ambulancemedewerkers kregen bij de stabilisatie van de slachtoffers hulp van het Mobiel Medisch Team, het MMT.” De Forensische Opsporing stelt sporen op straat veilig.

Later meer.