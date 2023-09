Getuigen gezocht van beroving in Ruischerwaard

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie zoekt getuigen van een mishandeling en beroving in Ruischerwaard, op zondag 10 september, omstreeks 21:50 uur in de avond.

Een 17-jarige jongeman is daar door vier jongens mishandeld en beroofd van zijn elektrische fiets. Het slachtoffer fietste met zijn vriendin over de Rijksweg nabij Albert Heijn en het OK tankstation in de richting van de Waardbrug. Nabij de brug werd hij ingesloten door de vier verdachten.

Hij werd van zijn fiets getrokken, geschopt en geslagen. Vervolgens gingen ze er met zijn fiets vandoor. Toen het slachtoffer achter de jongens aan rende werd hij bedreigd met een mes. De verdachten zijn gevlucht in de richting van Lewenborg.

De politie is onder meer op zoek naar de automobilisten die op dat moment op die plek reden en mogelijk iets gezien hebben. Wie meer over de zaak kan vertellen, kan bellen met 0900-8844.