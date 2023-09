Gemor bij ChristenUnie; leden willen dat Stieneke van der Graaf hoger op de lijst komt

Stieneke van der Graaf uit Groningen moet van de negende naar de vijfde plaats op de kandidatenlijst van de ChristenUnie bij de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daar pleiten leden van de partij voor. Daar schrijft dagblad Trouw over.

Bij het opstellen van de kandidatenlijst is gekozen voor vernieuwing. Maar volgens lokale ChristenUnie-politici, honderden leden en jongerenbeweging Perspectief maakt de partij het nu te bont door in de top vijf twee nieuwkomers te plaatsen. Dit gaan ten koste van Van der Graaf, die zich terug zag op een onverkiesbare plaats. Aan het Nederlands Dagblad liet Van der Graaf weten teleurgesteld te zijn: “Het verraste me. Het bemoeilijkt een terugkeer om het werk voort te kunnen zetten.”

Politici en leden springen nu in de bres, en willen dat Van der Graaf opschuift naar de vijfde plaats. Volgende week zaterdag wordt op het partijcongres een amendement ingediend om dit voor elkaar te krijgen. Daarbij zal betoogd worden dat er in de Kamer behalve vernieuwing ook ervaring nodig is. Ook vindt men het belangrijk dat alle regio’s goed vertegenwoordigd zijn. Op dit moment komen vier van de eerste vijf kandidaten uit de Randstad. Van der Graaf zit sinds 2017 in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen in 2017 en 2021 stond ze op de zesde plaats van de kandidatenlijst.