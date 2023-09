Gemoederen lopen hoog op bij inspraak evenementenbeleid: “Soms overweeg ik om de kabels door te knippen”

Foto: Marijn Mulder

De gemoederen op het Stadhuis liepen woensdagavond flink op tijdens een inspraaksessie over het evenementenbeleid. De sessie is onderdeel van de toekomstvisie evenementen waar momenteel door de gemeente aan gewerkt wordt.

De vraag die daarbij centraal staat is hoe het verder moet met de evenementen in de gemeente. In de huidige situatie vinden er veel evenementen plaats aan de westkant van de stad. Voor de inspraakronde hadden zich verschillende insprekers aangemeld. Eén van hen is Ingrid die in de wijk Buitenhof woont. “Ik hou van deze stad. Ik hou ook van het ritme van het jaar. Eurosonic, de zomer die afgesloten wordt met Noorderzon en de gezelligheid tijdens WinterWelvaart. Maar de laatste jaren merk ik dat leefbaarheid schuurt met levendigheid. Tegenwoordig duurt een festival een heel seizoen. En dan heb ik het niet alleen over grote festivals, maar ook kleine activiteiten zoals markten en sportevenementen, waarbij er veel hinderlijk geluid is. Zodra het mooi weer wordt, en de tuindeuren open kunnen, gaan ook de volumeknoppen open. Het is allemaal te. En zoals mijn moeder altijd zei, overal waar ’te’ voor staat is niet goed.”

Ingrid: “Soms sta ik op het punt om er naar toe te fietsen en de kabels door te knippen”

De bijdrage kan op een vraag rekenen van fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe van D66: “Ik kan uw verhaal goed volgen, maar sportevenementen. Daar heb ik niet zo’n goed beeld bij.” Ingrid: “Bij sportevenementen heb je iemand die de hele dag door een microfoon aan het vertellen is wie er allemaal gefinisht zijn. En het is mooi dat mensen finishen, maar na verloop van tijd is het heel hinderlijk.” Lo-A-Njoe: “Voorheen vonden er op de Drafbaan paardenwedstrijden plaats waar ook van alles werd omgeroepen. Is dit anders?” Ingrid: “Het is heel erg veranderd. Het Stadspark was een slapend park, met soms een paardenwedstrijd. Nu is er altijd wel iets. En het vervelende is dat het geluid vervormd is. Bij muziek hoor je niet wat er gespeeld wordt. Dat is heel vermoeiend. En daardoor wordt de acceptatie minder. En omdat er altijd wel iets plaatsvindt, komen we niet meer op adem. Op zaterdag zijn er doedelzakken, op zondag hardrock. Soms sta ik op het punt om er naar toe te fietsen en om de kabels door te knippen.”

Door concerten in het Stadspark kunnen omwonenden in hun woningen niet meer fatsoenlijk met elkaar praten. Foto: Wouter Holsappel

Albert Feenstra: “Kan ik het geluidsdicht maken van mijn woning declareren bij de gemeente?”

Albert Feenstra woont al dertig jaar in Laanhuizen: “Tijdens evenementen piekt het aantal decibel in onze huiskamer tot 70. We kunnen in onze woning niet meer fatsoenlijk met elkaar praten. Ik heb onderzoek gedaan of ik mijn woning geluidsdicht kan maken. Dat gaat 30.000 euro kosten. Ik zou graag van de gemeente willen weten of ik een deel van dit bedrag kan declareren. Dat lijkt me schappelijk, aangezien de evenementen voor de gemeente een duidelijk verdienmodel zijn geworden.”

“Bouw de Euroborg om tot een evenementenbatterij”

Het leidt tot een vraag van Daan Brandenbarg van de SP: “Dat er een grens wordt overgegaan. Kunt u aangeven vanaf wanneer dit speelt?” Feenstra: “Nee. Wel heb ik mijn twijfels bij de mensen die toezicht houden op de volumes. Soms denk je, het is goed te doen. En op andere momenten loopt het de spuigaten uit.” Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “Vindt u dat u genoeg mogelijkheden heeft om uw klachten te melden?” Feenstra: “Nee. De klachtentelefoon werkt niet. Ik heb een gesprek gehad met de Ombudsvrouw, maar daar werd ik ook niet vrolijk van. Als ik u een advies mee mag geven: de Euroborg. Bouw dat om tot een evenementenbatterij. Zoals ze ook in Amsterdam en Arnhem doen. De Euroborg staat toch tachtig procent van de tijd leeg.”

Lucy Pijttersen (Stadspark Natuurlijk): “Normen dienen in Groningen niet om overlast tegen te gaan”

Lucy Pijttersen van Stadspark Natuurlijk: “In Nederland bestaan er geluidsnormen. Maar ik vraag mij af waar deze normen in Groningen voor dienen. Tijdens de concerten van Rammstein hebben we gezien dat de normen verruimd konden worden na een onrechtmatige omgevingsvergunning. Het gemeentebestuur van Groningen is decibel-chantabel. Niet voor niks konden er na deze concerten een recordaantal klachten worden geteld. Maar de reactie van de gemeente was dat de normen nergens overschreden waren. En dan is het zonneklaar. De normen dienen in Groningen niet om overlast tegen te gaan, maar geven een kader waarin de gemeente zich kan bewegen. Zodat het zich in kan dekken tegen verwijtbaar handelen. Voor mij persoonlijk betekent de situatie dat ik vrijwel alle weekenden in de zomer niet thuis ben. Ik ontvlucht de stad. Een oplossing zou zijn om het aantal geluidsdagen terug te brengen.”

Een omwonende laat weten dat de gemeente tien jaar geleden beloofd heeft om evenementen meer te spreiden. Foto: Wouter Holsappel

Audrey Wijnberg: “Deze raad laat veel burgers in de steek”

Audrey Wijnberg woont in Laanhuizen: “Waarom moet alles in het Stadspark plaatsvinden? Tien jaar geleden is er door de gemeente beloofd dat er meer spreiding zou komen van de evenementen. Nu wordt het jaar 2030 genoemd als jaar dat er meer spreiding komt. Deze raad laat heel veel burgers in de steek. Veel mensen willen ook verhuizen, maar zij komen niet weg omdat de woningmarkt op slot zit. En ondertussen zien we dat het park kapot wordt gemaakt. De dieren in het park kunnen niet spreken, maar ik denk dat zij jullie niet leuke mensen vinden.”

Marjan ten Oever: “Ik word goed geïnformeerd”

Niet alle reacties zijn negatief. Marjan ten Oever woont in Corpus den Hoorn: “Ik ervaar geen overlast. Ik geniet er eigenlijk wel van. Soms ervaar ik wel eens geluid, maar het hangt heel erg van de windrichting af. Ook de informatievoorziening is goed. Als inwoner vind ik dat ik goed word geïnformeerd.” Den Oever vertelt ook dat ze een folder van de SP heeft ontvangen waarin ze vindt dat de toonsetting nogal negatief was. Dat leidt tot een vraag van Jim Lo-A-Njoe van D66: “Stond er in die uitnodiging dat u gevraagd werd om te reageren bij klachten? Of wat u in het algemeen vindt?” Ten Oever: “Er stond in dat men op zoek was naar zoveel mogelijk ervaringen, maar in latere alinea’s in de uitnodigingsmail ging het wel heel veel over overlast.”

Daan Brandenbarg (SP): “U zet mijn partij in een kwaad daglicht, kap hier mee!”

Lo-A-Njoe: “Ik ben wat verbaasd, dus ik wil het helder hebben. U vertelt dat u een mail kreeg. Hoe komt de partij aan uw mailadres? Is dat omdat u een klacht heeft ingediend?” Terwijl Brandenbarg roept dat Lo-A-Njoe dit ook aan hem kan vragen, geeft de voorzitter Den Oever het woord: “De flyer had een qr-code, die heb ik gescand en ik heb gegevens ingevoerd.” De voorzitter maakt vervolgens een punt van orde door te zeggen dat het onderwerp van deze avond de toekomstvisie is van het evenementenbeleid. Brandenbarg: “Ik wil een punt van orde maken. Leuk en aardig dat welke partij dan ook vragen stelt over mails en flyers die mijn partij stuurt, aan een inspreker gesteld worden, maar ik vind dit ongepast. Te meer omdat ik denk, ga zelf maar eens met mensen praten. Wij zijn in de buurt geweest, en dan gaat u, via de inspreker, mijn partij in een kwaad daglicht zetten. Ik ben hier niet van gediend. Kap hier mee!”

“Zoek het uit man!”

Lo-A-Njoe: “Wij komen ook gewoon in de buurt. Wij hebben ook meegefietst met de fietstocht rond Rammstein, dus onzin wat de SP aangeeft. Mijn partij hecht aan privacy. En ik hoor iets waarvan ik denk, klopt dat? En dan vraag ik dat de inspreker.” Brandenbarg: “Dan kunt u gewoon bij mij zijn, en anders maakt u maar een melding bij het meldpunt privacy. Zoek het uit man!” Op dat moment heeft de voorzitter al diverse keren geprobeerd de orde te herstellen.

Saskia Sterkman: “Gemeente heeft zich griezelig afhankelijk gemaakt van de evenementenbranche”

Ook Saskia Sterkman, die in Corpus woont, is erg kritisch: “De gemeente heeft zich griezelig afhankelijk gemaakt van de evenementenbranche. De gemeente doet wat er gewenst is, waarmee het zich decibel-chantabel heeft gemaakt. En wat nog ernstiger is, is dat men niet door heeft hoe problematisch dat is. De particuliere sector heeft invloed in de publieke sector. En dat moet je niet willen.”

“Gemeente verliest de regie, het geld regeert”

Sterkman: “Wisten jullie trouwens dat een Rammstein-situatie zich vorig jaar ook al heeft voorgedaan? Op verzoek van de organisator is toen de geluidsnorm bij het podium geschrapt. Toevallig waren dat drie concerten die aangewezen waren om metingen te verrichten. Maar toen medewerkers zich melden om die metingen te verrichten werden ze aan de poort geweigerd. De gemeente verliest de regie, en het geld regeert. Ik weet dit omdat ik een Woo-verzoek heb ingediend. Normaal moet een organisatie hier binnen vier weken op reageren. De gemeente nam er vier maanden de tijd voor, en voldeed niet aan het hele verzoek.” Sterkman geeft aan dat ze met het verzoek verder wil gaan, omdat ze de informatie compleet wil hebben.

Volgende week staat er in de raad een meningsvormende sessie op de agenda.