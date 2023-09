Gemeentebestuur houdt voet bij stuk, marathon over de ringweg komt er niet: “De politieke wil ontbreekt”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een marathon over het nieuwe tracé van de zuidelijke ringweg komt er in 2024 niet. Dat laat het gemeentebestuur weten naar aanleiding van schriftelijke vragen van de fracties van het CDA, VVD, D66, Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor het Noorden.

“Ik zal je eerlijk vertellen dat ik al aan het trainen was”, vertelt raadslid Rik Heiner van de VVD. “Samen met een ander raadslid had ik de afspraak, dat als deze marathon door zou gaan, dat we mee zouden doen. Maar ik dacht, ja, dan moet Rik wel getraind aan de start verschijnen. Maar de hardloopschoenen kunnen weer in de kast. Ik vind het jammer. Het gemeentebestuur laat weten dat 2024 te vroeg is, en dat het misschien vanaf 2025 kan. Daarbij haalt men alle mogelijke argumenten erbij die je maar tevoorschijn kunt toveren. Ik vind dat de politieke wil ontbreekt.”

Marathon over de ringweg

Het plan van een marathon over de zuidelijke ringweg komt uit de koker van Elske Dijkstra, die jarenlang de race director van de 4 Mijl was. “Volgend jaar is het project Ring Zuid klaar”, vertelt Dijkstra. “Hoe mooi zou het dan zijn als je een marathon organiseert waarbij je over de zuidelijke ringweg rent, via de verdiepte ligging? Een unieke beleving. Het plan is twee jaar geleden bedacht, en het kan rekenen op veel enthousiasme. Verschillende partijen willen meefinancieren en ook de bedrijven en organisaties, die betrokken zijn bij de bouw van de zuidelijke ringweg, zijn enthousiast.” De marathon zou gehouden moeten gaan worden op 8 september 2024. De marathon van 42 kilometer en 195 meter zou behalve de zuidelijke ringweg ook de binnenstad, het Noorderplantsoen, Zernike en Kardinge moeten gaan aandoen. Men gaat uit van 10.000 deelnemers. Behalve een hele marathon is er ook een halve marathon, een tien en vijf kilometer en een KidsRun.

Gemeente: “Niet bereid om nogmaals met de betrokken partijen in gesprek te gaan”

Maar de gemeente gaat er niet aan meewerken. Daarbij wijst men naar veiligheid, bereikbaarheid, het beslag dat het legt op de gemeentelijke organisatie en de budgetten. “Wij hebben een zorgvuldige afweging gemaakt, en de marathon in 2024 is geen optie”, schrijft de gemeente. “Wij zijn niet bereid om nogmaals met de betrokken partijen in gesprek te gaan. Mocht de organisator belangstelling hebben om een marathon in 2025 of 2026 te organiseren dan hebben we een positieve grondhouding ten aanzien van het starten van een eerste verkenning voordat we conclusies kunnen trekken en het gesprek hierover aangaan.”

“Bereikbaarheid onder druk”

Dat het niet kan heeft onder andere te maken met de route die via de verdiepte ligging van de ringweg loopt: “Lopers, en mogelijk ook publiek, zouden toegang moeten hebben tot de verdiepte ligging, terwijl de constructie daar niet voor is gemaakt. Het is lastig om hulpdiensten toegang te bieden tot de verdiepte ligging. Wij vinden de veiligheidsrisico’s te groot. De bereikbaarheid van de stad komt door een marathon sterk onder druk te staan, gezien de route en de verwachte deelnemers- en bezoekersstromen. Juist volgend jaar is dit nog complexer dan in andere jaren vanwege de werkzaamheden aan de ringweg. Bovendien is er een risico dat de verdiepte ligging nog niet klaar is voor de marathon.”

Rik Heiner (VVD): “In 2025 zijn deze wegen in gebruik”

Terug naar Heiner van de VVD: “Als je een marathon wilt organiseren dan is dit de enige kans. De bedoeling is dat het gehouden wordt op het moment dat de zuidelijke ringweg zo ongeveer klaar is en geopend kan worden. Dan kun je als gemeentebestuur zeggen dat het misschien in 2025 wel kan, maar dan zijn deze wegen allemaal in gebruik. Nu heb je de omleidingswegen nog liggen. En wat ik al zei, alle argumenten worden uit de kast getrokken. En dan kom ik tot de conclusie dat de politieke wil er niet is.”

“Als je iets wilt, dan ga je er toch voor?”

Heiner: “Als Rammstein naar de stad komt, dan kan alles. Dan is het geen probleem om de geluidsnormen aan te passen. Maar als er vanuit de stad een heel mooi initiatief komt, dan gaat men lastig doen. En niet voor het eerst hè? Eerder dit jaar hebben we voorgesteld om de Formule E naar de stad te halen. Een autosportwedstrijd met elektrische auto’s. Dat bleek niet mogelijk te zijn. Het WK Vrouwenvoetbal, waarbij Groningen één van de mogelijke speelsteden zou zijn, dat hebben we ook laten lopen. En de kermis tijdens Groningens Ontzet op de Grote Markt kon ook niet. Als je iets wilt, dan ga je er toch voor? Het zijn toch evenementen die Groningen op de kaart zetten? Heel Nederland kijkt naar Groningen, mensen komen juist naar de stad toe. Dat is goed voor de economie.”

“Een kans om mensen in beweging te krijgen”

Bij de marathon spreekt Heiner van een gemiste kans: “De afgelopen jaren hebben we veel overlast ervaren van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Dat je dan een feest organiseert, waarbij mensen kunnen hardlopen. Waarbij je mensen juist in beweging brengt. Dat is toch het visitekaartje dat je aan deze stad wilt hangen?”

“Wellicht dat we een uitvoerig debat willen gaan voeren”

Voor Heiner is het verhaal ook nog niet klaar: “We kunnen een motie indienen, of we kunnen een debat gaan voeren. Voor de organisatie is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. De komende dagen ga ik overleggen met mijn collega’s. Het zou kunnen dat we een uitvoerig debat willen gaan organiseren. Daarbij staat centraal wat we willen met evenementen. En dan het bredere plaatje.”