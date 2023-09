Gemeentebestuur en raad teleurgesteld over vertrek Holland Casino: “We dachten een goede plek te hebben”

Foto: Jeffery Vermeulen. Tijdelijk Holland Casino in Groningen

Het gemeentebestuur en de raad reageren teleurgesteld op het nieuws dat Holland Casino de gemeente Groningen gaat verlaten. Woensdagmiddag werd bekend dat het casino gaat verhuizen naar een nieuwe locatie langs de A7 in de gemeente Tynaarlo, nabij Hoogkerk.

“De afgelopen dagen zijn we geïnformeerd dat Holland Casino naar een andere gemeente gaat verhuizen”, vertelt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen. “We zijn daar teleurgesteld over. De afgelopen jaren is er door ons hard gewerkt om Holland Casino, na de grote brand in 2017, een goede plek in onze gemeente te bieden. We dachten ook een goed alternatief gevonden te hebben. Helaas kiest men voor een locatie in de gemeente Tynaarlo. Wat betreft deze voorkeurslocatie zullen wij kritisch mee gaan kijken. Met Tynaarlo zijn er voor deze locatie al eerder afspraken gemaakt op het gebied van parkeren en mobiliteit. Voorts zullen wij met Holland Casino in gesprek gaan om de oude locatie aan het Gedempte Kattendiep in ontwikkeling te nemen. Het eerste gesprek daarover heeft inmiddels plaats gevonden.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Wat is er mis gegaan?”

Dat kan op een vraag rekenen van fractievoorzitter Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Wat is er mis gegaan dat Holland Casino niet in onze gemeente blijft? En wat houdt kritisch meekijken in? Gaan we voorkomen dat Holland Casino zich op deze plek kan gaan vestigen?” Van Niejenhuis: “Ik gaf al aan dat er voor deze locatie, langs de A7, afspraken zijn gemaakt met Tynaarlo. Wij gaan kritisch meekijken hoe dit plan zich op die plek gaat ontvouwen. Wat gaat er gebeuren op gebied van bijvoorbeeld mobiliteit. Als dit niet volgens de afspraken gaat, dan zullen we daar op reageren.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “We dachten een goede plek gevonden te hebben”

Van Niejenhuis vertelt verder: “We hebben geprobeerd om het casino voor de gemeente te behouden. In dat proces zijn de afgelopen jaren veel wensen op tafel gelegd. Dat was een hele lastige puzzel, waar we heel hard aan gewerkt hebben. We dachten ook een hele goede plek gevonden te hebben. Nu wordt echter toch gekozen voor Tynaarlo. En dat is jammer.”

Dennis Ram (PVV): “Tynaarlo heeft toch helemaal niet een licentie om een casino te vestigen?”

Fractievoorzitter Dennis Ram van de PVV: “Als fractie zijn wij erg teleurgesteld. En ik ben toch wel benieuwd waarom men niet in de gemeente blijft. Wat is er mis gegaan? Daarnaast is het zo dat een casino zich in Nederland maar in een beperkt aantal gemeentes mag vestigen. In Groningen mag het, in Tynaarlo niet. Ik begrijp het niet.” Van Niejenhuis: “De licentie zal overgezet moeten worden van Groningen naar Drenthe. Dit moet het ministerie doen, en hier moeten nog stappen in gezet worden. En waarom men niet voor onze gemeente kiest. Het heeft ons erg verrast. We hadden een aantrekkelijke locatie, die goed bereikbaar is, en waar snel iets gerealiseerd kan worden. Als ik reflecteer, dan denk ik dat er aan onze zijde weinig mis is gegaan.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Wij horen dat de samenwerking minder goed is verlopen?”

Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Toch ontvangen wij berichten dat de samenwerking iets minder positief is verlopen. Herkent de wethouder dat?” Van Niejenhuis: “We hebben de afgelopen jaren hele constructieve gesprekken gevoerd. Ook de burgemeester was hierbij aanwezig. Toen de gesprekken gingen over een andere locatie, buiten de gemeente, toen is er wel een stevige dialoog gevoerd. Wij hebben aangeven wat wij willen voor Groningen. Maar daarbij verliep het gesprek, over en weer, altijd respectvol.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Hebben we nu vijf jaar op niks zitten te wachten?”

Bij GroenLinks is er geen sprake van teleurstelling. Raadslid Benni Leemhuis: “Los van de vraag wat je van gokken vindt, zijn wij als fractie niet rauwig dat het casino uit de binnenstad vertrekt. We hopen ook dat de locatie aan het Gedempte Kattendiep nu snel tot ontwikkeling komt. En daarbij bekruipt mijn fractie nu toch wel het gevoel dat we vijf jaar op niks hebben zitten te wachten. Hoe ziet het College dit?” Van Niejenhuis: “Het Holland Casino heeft altijd gezegd dat men pas over de oude locatie wil praten op het moment dat er een nieuwe locatie is. Dat moment is nu. Het eerste gesprek is geweest, en ik heb daar wel vertrouwen in. We hebben ook een globaal idee wat we met de locatie willen, en ik ga u daar van op de hoogte houden.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Is de wethouder niet bang dat nu ook andere functies de binnenstad gaan verlaten?”

Rico Tjepkema van de PvdA: “Wij zijn wel teleurgesteld dat het casino vertrekt. Een casino brengt immers een stukje reuring met zich mee. Is de wethouder niet bang dat er de komende tijd, nu het casino vertrekt, er meer functies uit de binnenstad gaan verdwijnen, die zich ook langs de A7 gaan vestigen?” Van Niejenhuis: “Officieel zijn wij door Tynaarlo nog niet geïnformeerd. Dat is de basis. Daar begint het mee. En dat wachten we af.”