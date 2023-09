Gemeente zet verkeersbegeleiders in om sluipverkeer uit Molenbuurt te houden

De Slauerhofflaan in Haren. Foto: Google Streetview

De gemeente Groningen heeft verkeersbegeleiders ingezet om sluipverkeer uit de Molenbuurt in Haren te houden. Dat laat wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer weten.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van fractievoorzitter Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “In Haren vinden er op dit moment wegwerkzaamheden plaats, waardoor verkeer wordt omgeleid. Wij constateren echter dat die omleidingsroute niet afdoende is, en dat de Molenbuurt, waaronder de Slauerhofflaan, extra verkeer krijgt te verstouwen. Bewoners hebben nu zelf het heft in handen genomen en auto’s om en om geparkeerd, zodat de snelheid er bij het sluipverkeer uit gaat. Maar dat kan niet de bedoeling zijn dat bewoners zelf oplossingen gaan bedenken. De werkzaamheden duren nog twee weken. Wij willen graag weten welke maatregelen het gemeentebestuur denkt te kunnen nemen.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Geen omleiding via de Slauerhofflaan”

Wethouder Broeksma: “Energiebedrijf Enexis is deze periode aan het werk op de Nesciolaan en Vondelaan, waardoor verkeer moet worden omgeleid. Deze omleidingsroute gaat via de Emmalaan, Rijksstraatweg en de Westerse Drift. Er is geen omleiding via de Slauerhofflaan. Ook bij ons als gemeente zijn meldingen binnengekomen. Daarom hebben wij verkeersbegeleiders ingezet. Deze staan op de Warmoltslaan, waar ze automobilisten terug sturen die daar niks hebben te zoeken. Vanuit de wijk is er positief gereageerd op dit besluit.”

“Communicatie van Enexis is niet afdoende geweest”

De wethouder vertelt verder: “De afgelopen dagen waren deze begeleiders de hele dag aanwezig, sinds gisteren alleen tijdens de spitsmomenten, behalve op zondag. Mocht het nodig zijn dat de overlast aanhoudt, en er komen extra meldingen binnen over ongewenst sluipverkeer, dan kunnen we onmiddellijk opschalen. Deze werkzaamheden, en de omleidingsroute, is zorgvuldig voorbereid. De afspraak is dat de aannemer bewoners informeert over wat er komen gaat. Daarvan zien wij dat dit niet afdoende is geweest. Wij hebben Enexis hier op aangesproken.”

“We kunnen opschalen”

Van der Laan: “U vertelt dat deze verkeersbegeleiders op zes dagen in de week aanwezig zijn, tijdens spitsmomenten. In het weekend wordt er door kinderen veel op straat gespeeld. Kan dat spelen veilig?” Broeksma: “De verkeersbegeleiders zijn er inderdaad niet op zondag, omdat er dan minder woon-werkverkeer is. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we dit opschalen.”