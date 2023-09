Gemeente wil onderzoek doen of saaie parkeerautomaten met kunst kunnen worden opgevrolijkt

Foto: Erick Bakker

De gemeente wil onderzoek doen of nieuwe parkeerautomaten met kunst kunnen worden opgevrolijkt. Die toezegging deed wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer woensdag.

In 2014 heeft de gemeente nieuwe parkeerautomaten aangeschaft. Deze automaten zijn in 2025 financieel en technisch afgeschreven. Om te voorkomen dat de apparaten vroegtijdig de geest gaan geven, is het gemeentebestuur een Europese aanbesteding gestart om de automaten te vervangen. Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “In Amsterdam en Den Haag zijn de automaten opgefleurd met kunst. Kunnen we zoiets ook in Groningen realiseren?”

Wethouder Philip Broeksma: “Ander straatmeubilair in proces meenemen?”

Wethouder Broeksma: “Ik vind het een heel interessante gedachte, en het is een leuk idee om hier naar te kijken. De fabriek levert de apparaten in een vaste kleur. Het lijkt me vrij eenvoudig om even te bellen met Amsterdam en Den Haag, om te vragen hoe ze het daar geregeld hebben. Wel is het goed om aan te geven dat we hier geen budget voor hebben. Wellicht gaat het aanbrengen van kunst flink in de papieren lopen, maar misschien valt het ook wel mee. En de vraag is ook of je de kunst aanbrengt voor je de automaten plaatst, of dat je dit eerder doet. En misschien kunnen we ook ander straatmeubilair in dit proces meenemen.”

“Niet treuzelen”

Gierkink is in haar nopjes met het antwoord: “Wanneer kunnen we dit verwachten?” Broeksma: “Ik denk dat we niet moeten treuzelen. We gaan zo snel mogelijk bellen met onze collega’s in Den Haag en Amsterdam, en dan komen we hier op terug.”

Het Parool schreef in december 2022 een artikel over de kunst op parkeerautomaten. Dat artikel is hier te lezen.