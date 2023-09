Gemeente wil geen commercieel windpark bij Ten Boer, maar sluit publieke windmolens niet uit

In de driehoek Ten Boer, Woltersum en Ten Post komt, als het aan de gemeente ligt, geen commercieel windpark. Tegelijkertijd wordt de plaatsing van publieke windmolens niet uitgesloten in dit gebied. Dat laat wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energie weten.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van fractievoorzitter Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden. “Afgelopen weekend lazen we in de media dat een commercieel windbedrijf uit het Oosten van het land op zoek is naar mogelijke locaties bij Ten Boer, om hier windmolens te plaatsen. Wij zijn heel benieuwd hoe het gemeentebestuur hier tegen aan kijkt. Ook omdat we als gemeente twee locaties hebben aangewezen voor windenergie, namelijk Westpoort en Roodehaan, waarbij Roodehaan juridisch onzeker dreigt te worden.”

Joren van Veen (PvdA): “Geld mag niet extern wegvloeien”

Voor de wethouder kan reageren wil ook de PvdA-fractie een vraag stellen. Joren van Veen: “Moeten wij ons zorgen gaan maken? Er wordt gesproken over een commerciële partij. Wij zouden het zonde vinden dat er winsten worden gemaakt in het noorden van onze gemeente, waarbij dit geld extern wegvloeit. Terwijl het doel van dit gemeentebestuur is om het collectief op te pakken, waarbij de winst terugvloeit naar de gemeente en in ons gebied kunnen investeren. Hoe zit dit?”

Etkin Armut (CDA): “Deze dorpen hebben al heel veel voor de kiezen gehad”

Raadslid Etkin Armut van het CDA: “Los of het nu om commercieel of publieke energie gaat: wij vragen ons als fractie af of je überhaupt zo’n windpark bij deze dorpen moet willen. We hebben het over Ten Boer, Ten Post en Woltersum. Dorpen die de afgelopen decennia al heel veel voor de kiezen hebben gehad. En dan kan de coalitie zich druk maken om het commerciële belang, volgens mij moeten we ook het belang van de inwoners meewegen.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Deze vorm past niet in onze visie”

Wethouder Broeksma: “Als gemeente zijn wij niet bekend met het initiatief van dit energiebedrijf. Wij hebben het ook in de krant moeten lezen. En ik kan ook duidelijk zijn: deze opzet, deze vorm, dat past niet in de visie van de gemeente en de provincie. Het gebied waar we het over hebben is ook niet aangewezen als zoekgebied. Wanneer het gaat over vergunningen, ook daar is geen sprake van. En omdat er geen vergunningsaanvraag is gedaan, is er ook geen specifiek onderzoek gedaan.”

“We hebben wel een opgave op gebied van windenergie”

Broeksma sluit ook sowieso de komst van commerciële windbedrijven uit. “Lokaal eigenaarschap is voor ons belangrijk. Zowel bij wind- als zonenergie. Wel is het zo dat we onze routekaart gaan actualiseren. Daarbij gaan we kijken of dit gebied bij Ten Boer een acceptabel gebied kan zijn. Daar komen we nog over te praten. Immers hebben we wel een opgave voor wat betreft windenergie. We willen deels of volledig afscheid nemen van fossiele energie, en dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden in duurzame opgewekte energie. Alleen wel op onze voorwaarden.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Er kunnen dus eventueel wel windmolens komen?”

Van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Dus als ik de wethouder samenvat, dan hoor ik dat een commerciële partij niet welkom is, maar dat het niet uitgesloten is dat er in de toekomst toch windmolens bij Ten Boer komen?” Broeksma: “Of dat gaat gebeuren is afhankelijk van de routekaart. Daar gaan we nog over praten. Het zal ergens in de gemeente moeten gebeuren, en op voorhand sluiten we geen gebieden uit.”