Gemeente tekent voor verdere emancipatie en acceptatie lhbtiq+ personen

Foto: Anneloes Struik

Wethouder Molema tekende vrijdagmiddag intentieverklaring met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), waarmee de gemeente zich nog eens vier jaar verbindt aan het Regenboogprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De handtekening van Molema levert niet alleen een belofte op voor inzet om vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbtiq-plussers tegen te gaan. Groningen krijgt, als één van de 55 Regenbooggemeenten, ook geld van het Rijk om het lokale lhbtiq+ emancipatiebeleid te versterken.

Groningen is sinds 2008 officieel deelnemer aan het Regenboognetwerk, wat toen nog het Koplopersprogramma heette. Met een verlenging tot 2026 is Groningen één van de twaalf (stedelijke) gemeentes die het langs binnen dit programma actief is.