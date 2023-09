Gemeente neemt beheer Suikerterrein weer in eigen hand

Foto via visitgroningen.nl

De gemeente Groningen heeft het beheer van het Suikerterrein weer in eigen handen genomen. De aandelen die Ploeg ID3, via haar dochteronderneming EST, had in het Suikerterrein worden overgenomen door de gemeente.

Ploeg ID3, toen nog bekend als een adviesbureau, kreeg het beheer in 2015 in handen van de gemeente. Het bedrijf werd verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de voorzijde van het voormalige terrein van de SuikerUnie naar creatieve broedplaats en evenemententerrein.

Daar komt nu dus een einde aan, want de gemeente neemt het heft nu zelf weer in handen. Volgens het gemeentebestuur kan dat, omdat de ontwikkeling van De Suikerzijde (na een hoop juridisch getouwtrek) nu echt kan gaan beginnen. Het college ziet, naar eigen zeggen, dat de aanleg van de woonwijk en de bijbehorende infrastructuur nu al invloed heeft op het ‘voorterrein’, zoals de Suikerzijde voorheen werd genoemd.

‘Pioniersfase voorbij’

Het gemeentebestuur stelt daarnaast dat de ‘pioniersfase’ voor het Suikerterrein, wat nog tot 2030 op enige wijze blijft bestaan, nu voorbij is: “Er is op het voorterrein een unieke plek voor cultuur en ondernemerschap gecreëerd waar vele Groningers en andere bezoekers van genieten. Maar richting de einddatum van de tijdelijke invulling breekt een andere fase aan die steeds meer te maken zal hebben met de ontwikkeling van De Suikerzijde als nieuw woon- en werkgebied.”

Opvallend moment

Hoeveel de gemeente betaalt aan de Ploeg ID3 voor de overname van EST BV is niet bekend. Het gemeentebestuur laat weten dat dit alleen vertrouwelijk met de gemeenteraad wordt besproken vanwege gevoelige bedrijfsinformatie. De overname van het beheer van het Suikerterrein is opvallend. De gemeente had Ploeg ID3, met daaronder EST als bedrijf, tot 2030 de opdracht gegeven het terrein te beheren.

De afgelopen jaren verliepen niet zonder slag of stoot voor beide partijen. Eerder dit jaar nog bracht DvhN een reeks artikelen naar buiten, waaruit zou blijken dat de gemeente en EST op meerdere vlakken financieel creatief zouden zijn geweest rond de financiering van zaken op en rond Suikerterrein. Zowel de gemeente als de eigenaren van EST reageerden daar stellig met ontkenning op.

‘Voorlopig geen verandering voor gebruikers’

De overdracht heeft volgens het gemeentebestuur voorlopig weinig invloed voor de huidige bedrijven en andere gebruikers van het Suikerterrein: “De huidige contractuele afspraken blijven bestaan. De gebruikers worden vandaag (lees: woensdag) ook geïnformeerd en op korte termijn uitgenodigd voor een bijeenkomst. Het is onze intentie de entiteit EST BV voort te laten bestaan voor de ontwikkeling en het beheer van het terrein. Zodoende verandert de organisatie voor de huidige gebruikers niet.”