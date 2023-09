Gemeente maant Stadjers lachgascilinders in te leveren bij afvalbrengstations ondanks verbod: ‘Geen vragen gesteld, niets geregistreerd.’

Foto: Remco van den Berg (112 Groningen)

De gemeentelijke afvalbrengstations aan de Duinkerkenstraat en de Elektronstraat nemen sinds begin deze maand, ondanks het landelijke lachgasverbod, gewoon lege lachgascilinders in. Volgens de gemeente is besloten tot deze maatregel, omdat er de laatste maanden veel gascilinders in het gewone huisvuil zijn aangetroffen.

De gemeente benadrukt dat inleveraars van lachgascilinders zich geen zorgen hoeven te maken over vervolging als ze de cilinders komen inleveren. Zolang mensen hun huisvuilpas meenemen naar de milieustraat, worden er geen verdere vragen gesteld: “Op de vraag wat u komt brengen, zegt u: ‘klein chemisch afval’. Dat is een gratis afvalstroom, dus dit gaat niet ten koste van uw vier gratis beurten voor grofvuil. Nadat de slagboom is opengegaan geeft u de cilinders af aan de balie voor klein chemisch afval. Er worden geen vragen gesteld, er wordt niets geregistreerd.”

Wie lege lachgascilinders op straat tegen komt, kan twee dingen doen: een melding maken bij de gemeente of de cilinder(s) zelf wegbrengen naar een afvalbrengstation. “Ook dan geldt: er worden geen vragen gesteld, er wordt niets geregistreerd.”

De oproep van de gemeente om, ondanks het landelijke lachgasverbod wat eerder dit jaar werd ingevoerd, toch vooral cilinders in te blijven leveren, is een veiligheidskwestie. Eerder deze maand deden afvalverwerkers hun beklag over de toenemende hoeveelheid lachgascilinders die in het huisvuil terecht komen. De cilinders kunnen in extreme gevallen exploderen, bijvoorbeeld als ze in een verbrandingsoven terecht komen of in een vuilnisauto worden samengeperst. Dat leidde in andere delen van het land al tot ongelukken.